Het vaccineren is in volle gang. De zorg, opa’s en oma’s en mischien wel je vader of moeder hebben hun eerste vaccinatie gehad. Langzaam aan worden ze allemaal geprikt. Hetzij met AstraZeneca, Pfeizer, Jansen of Moderna. En nu komt de prangende vraag (met antwoord, we got you!): wanneer zijn wij dertigers aan de beurt?

Lees ook: Coronavaccin is mogelijk na een jaar niet meer effectief

Volgens het kabinet gaat alles volgens plan. Alle 80+’ers zijn, als het goed is, inmiddels één keer ingeënt (feestje!). Afgelopen weken gingen de 70-plussers aan de prik, samen met de groep van 60 tot 64 jaar. As we speak gaan de uitnodigingen voor de groep 65 tot 69 jaar de deur uit.

Vanaf juni

Ok, dan nu het antwoord. Wanneer zijn de dertigers (30 tot 39 jaar) aan de beurt voor een vaccinatie? Naar verwachting zal dit, volgens Hugo’s schema, moeten gebeuren in juni. Half juni om precies te zijn en het duurt tot pak em beet; de eerste week van juli? Het prikken van veertigers (40-49) start ook rond half juni, maar is sneller klaar. Namelijk begin 1 juli. Voor de jonkies (18-29) begint het prikken ook half juni. Tot begin juli.

Volgorde kan veranderen

Handig: Rijksoverheid heeft online een vragenlijstje staan. Aan de hand van 7 vragen, kan je précies zien wanneer je aan de beurt bent voor een vaccinatie. Maar, let op! De volgorde van vaccinatie kan dus veranderen. Bijvoorbeeld als een vaccin niet op tijd geleverd wordt (meh).

Pfizer

Het Pfizer vaccin wordt trouwens het vaakst gebruikt in Nederland. Dit vaccin beschermt in 95% van de gevallen tegen het coronamonster. Even een korte uitleg: van de 100 honderd mensen die corona krijgen zonder vaccinatie, zullen dit na vaccinatie nog maar 5 mensen zijn. Deze Pfizer-hero werkt ook bij: astma, chronische longziekten, diabetes, hoge bloeddruk en obesitas (BMI hoger dan 30)

Ga jij je laten vaccineren?