Als je een vakantie boekt, doe je dat natuurlijk het liefst zo goedkoop mogelijk. Maar hoe pak je dat het best aan? Moet je vroeg boeken, of juist last minute? En welke dag is het voordeligst om op reis te gaan? Vliegticket- en hotelzoekmachine momondo zocht het voor je uit.

Mocht je binnenkort van plan zijn een vakantie te boeken – en eerlijk: dat willen we in deze koude maanden stiekem allemaal wel – let dan goed op wanneer je boekt. Momondo analyseerde miljoenen zoekopdrachten en ontdekte dat je gemiddeld tot 69 procent kunt besparen op hotels en 56 procent op vliegtickets door op het juiste moment te boeken.

Binnen Europa

Absoluut de moeite waard om even in te duiken dus. Wanneer je moet toeslaan, hangt af van de plek waar je naartoe wilt. Binnen Europa is drie maanden van tevoren boeken vaak het beste moment. Gemiddeld vind je de goedkoopste vliegtickets zo’n 63 dagen voor vertrek met besparingen tot 56 procent.

Als je vlucht op dinsdag vertrekt, wordt de deal vaak nóg interessanter. Slimme planners kunnen zelfs 23 procent minder betalen vergeleken met vertrekken op zondag, wat gemiddeld de duurste dag is om te vliegen.

Wie een hotel in Europa zoekt, kan het beste vroeg boeken. De goedkoopste hotelkamers vind je zo’n 118 dagen van tevoren (rond de vier maanden). Je kunt op een hotelkamer gemiddeld 49 procent besparen. Stel het boeken vooral niet tot het laatste moment uit, want de duurste dag om is de aankomstdag.

Buiten Europa



Reizen buiten Europa levert de grootste besparingen op als je 51 dagen van tevoren boekt: tot 42 procent, in vergelijking met boeken op de dag van vertrek. Net als bij reizen binnen Europa bespaar je gemiddeld het meest als je vlucht vertrekt op een dinsdag – gemiddeld tot 13 procent vergeleken met vertrek op zaterdag.

Net zoals bij hotels binnen Europa, bespaar je in de rest van de wereld ook het meest als je een hotel vier maanden van tevoren boekt. Je betaalt gemiddeld 69 procent minder als je zo’n 115 dagen vóór de trip boekt.

Populaire bestemmingen in 2020

Naast advies geven over het beste boekmoment, onthult momondo ook de populairste bestemmingen onder reizigers.

Dit jaar zijn Zadar, Dublin en Edinburgh koplopers in de lijst met bestemmingen die steeds populairder worden onder Nederlandse vakantiegangers. Ze zijn een goede keuze voor Nederlanders die een verrassende en iets minder toeristische bestemming zoeken. Voor deze bestemmingen is een beetje plannen zeker de moeite waard. Zo kun je tot wel 93 procent op vluchten naar Zadar besparen, als je 24 dagen van tevoren boekt.

Handige tool

Allemaal leuk en aardig, maar wil jij advies dat specifiek op jouw bestemming van toepassing is? Dat kan met de nieuwe tool van momondo. Vul hier de plaats in waar je naartoe wilt, en zie wat de goedkoopste maand/dag/tijd is om te vliegen, wanneer je moet boeken en wat de voordeligste vliegmaatschappij is.

En het milieu dan?

Natuurlijk is op vakantie met het vliegtuig milieutechnisch geen slimme zet. Wil jij je CO2-voetafdruk beperken? Check hier hoe je groener op vakantie kunt.

