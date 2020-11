Waren Temptation’s Sonny en Jaydi bijna in het huwelijksbootje gestapt?

Hoewel twee van de mannen de ring al klaar hebben liggen, waren Sonny en Jaydi óók al bijna getrouwd geweest. Ja, wedding bells voor dit koppel, maar toch ging de bruiloft op het laatste moment niet door. Maar waarom dan niet?

Dat het stelletje niet vies is van wat tv-programma’s, is een feit. Ze deden al eerder mee aan Wereldreis op Wielen, zijn nu dus te zien in Temptation Island: Love or Leave en daar was bijna nog een andere show bij gekomen.

Sonny en Jaydi

Sonny en Jaydi waren namelijk óók gevraagd om deel te nemen aan Trouwen In Het Buitenland. Hierbij gaan de tortelduifjes – de titel zegt het al – naar het altaar op een locatie buiten Nederland. Niet alleen een zoetsappig programma, want er komt best wat spanning bij kijken. De aanstaande echtgenoten hadden eenmaal daar namelijk maar een paar dagen om alles in kannen en kruiken te krijgen.

Geldproblemen

Klinkt als iets wat wel in het straatje past van de twee. Toch zegden ze op het laatste moment af. Sonny vertelt aan Cosmopolitan: ‘We hebben dat programma uiteindelijk niet gedaan. We zouden een deel zelf moeten vergoeden en daar hadden we niet de ruimte voor op dat moment. Het kwam last minute op ons pad…’ Geen bruiloft dus en of die er nog gaat komen na het programma, dat weten we nog niet zo zeker.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL