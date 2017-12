Wie verdient er een warme kerst? WIN: 4x € 100 euro aan cadeaubonnen op Etsy.com

De feestdagen komen eraan. Een mooi moment om je huis feestelijk te versieren en alvast de mooiste aankleding voor je kersttafel uit te zoeken. Niets is leuker dan eindeloos speuren naar de perfecte decoratie voor in de kerstboom. Op Etsy.com komt creativiteit letterlijk tot leven en draait alles om Gifting, Celebrating en Style.

Het vinden van kerstcadeaus is altijd een opgave. Ben je op zoek naar een bijzonder cadeau, waarvan je zeker weet dat deze uniek is? Op Etsy vind je dé cadeaugids voor de feestdagen. Of je nou op zoek bent naar een cadeau voor een dierenliefhebber, boekenwurm of koffieleut, Etsy heeft voor ieder type een passende lijst opgesteld met verschillende suggesties.

Etsy wenst je een unieke kerst

Etsy mag 4 keer € 100 euro aan cadeaubonnen op Etsy.com weggeven. Wie verdient er dit jaar wat extra liefde, omdat vorige kerst misschien niet ging zoals gepland? Voor wie was 2017 niet precies het jaar waar ze op hadden gehoopt, maar gun je het allerbeste voor 2018? Kortom, wie wil jij opgeven om voor € 100 euro te shoppen op Etsy.com?

Zet hier het adres en het e-mailadres neer van degene die je een warme kerst gunt.

