Was de relatie van Maura en Curtis nep?

Begin deze maand kondigde Maura via Instagram Stories aan dat zij en Curtis uit elkaar zijn. Dat is op zich niet gek, zo gaat dat wel bij meer Love Island-koppels. Maar als we de Britse tabloid The Sun mogen geloven, zijn Maura en Curtis al die tijd bij elkaar gebleven om grote samenwerkingen met merken binnen te slepen.

Maura zou al maanden geleden de relatie hebben willen verbreken, maar werd door haar management aangeraden om dat vooral niet te doen. Want er stonden nogal veel gezamenlijke boekingen op de agenda.

En terwijl Curtis en Maura de relatie bleven faken, werd Curtis meerdere malen met andere vrouwen gespot. Erger nog; hij werd beschuldigd van vreemdgaan. Er doken zelfs video’s op, van een stomdronken Curtis in de armen van een andere vrouw. Curtis heeft nooit op de breuk met Maura gereageerd, evenmin op de beschuldiging over dat hun relatie nep zou zijn.

De bron van The Sun is anoniem. Ook Maura heeft niet gereageerd op de ontboezeming van de tabloid.

Bron: TheTab.com | Beeld: Getty Images