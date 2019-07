Was dit koppel helemaal geen stel tijdens de deelname aan Temptation Island VIPS?

Als je de eerste aflevering van Temptation Island VIPS gezien hebt, dan viel het je misschien al op dat een stel wel heel koel bleef tijdens het afscheid. De geruchten gaan dan ook dat ze helemaal niet meer samen waren tijdens de opnames.

We hebben het over Thomas en Yasmine. Want hoezo lijkt de YouTuber al op dag één iets teveel onder de indruk van al dat vrouwelijk schoon? Volgens roddelkoningin Michella Kox komt dat dus omdat de twee al uit elkaar waren vóór hun deelname aan het programma.

Tijdelijke break

Maar Thomas zelf wil al deze geruchten uit de wereld helpen en reageert op zijn eigen YouTube-kanaal. Het klopt inderdaad dat ze even niet meer samen waren, maar dat was tijdelijk. ‘We zijn een tijdje uit elkaar geweest en een heleboel mensen wisten dat. Vooral mensen in media-land wisten dat we uit elkaar waren, omdat er een aantal dingen waren gebeurd die niet zo leuk waren’, aldus de YouTuber. ‘Zoals dat gaat in heel veel relaties kom je toch weer uiteindelijk in een goed gesprek bij elkaar en kom je erachter dat je niet zomaar van elkaar af komt.’

Deelname

Waarom dan toch meedoen aan zo’n programma? ‘Onze relatie had dus een beetje een littekentje opgelopen. En dan is Temptation Island, dachten wij, toch wel de plek om eens oprecht te kijken naar onze relatie’, sluit Thomas af. Aha. We zijn heel benieuwd hoe dat af gaat lopen.

Bron: Cosmpolitan | Beeld: RTL