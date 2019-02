Dat was van korte duur: R. Kelly verwijdert tweet over tournee

‘Ik zie jullie snel, Australië, Nieuw-Zeeland en Sri Lanka!,’ schreef R. Kelly dinsdag op Twitter om zijn nieuwe tournee aan te kondigen. Zijn enthousiasme was echter alweer snel voorbij, want de zanger heeft het bericht inmiddels verwijderd.

De tweet van R. Kelly – vergezeld door een foto van de zanger met de tekst ‘The King of R&B’ – was voor veel Twitteraars reden tot kritiek. Zij drongen fans aan om geen concerttickets te kopen, waarbij ze wezen op de ironie dat ‘R. Kelly op tournee gaat in plaats van naar de gevangenis’.

Momenteel ligt R. Kelly onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. In de driedelige docuserie Surviving R. Kelly komen zo’n vijftig mensen aan het woord over Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger voluit heet. Een flink aantal vrouwen beschuldigt hem van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Naar aanleiding hiervan wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de zanger.

