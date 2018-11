Dit was de VIVA400 2018: alle winnaressen op een rij

Vanavond werden voor de elfde keer de VIVA400-awards uitgereikt aan de meest inspirerende en succesvolle vrouwen van Nederland. De awardshow werd gehost door vlogger Sanny Verhoeven en VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen in het Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky.

Maar liefst negen vrouwen gingen er met een VIVA400-award vandoor. Naast de vaste categorieën Zakenwonders, Creatieven, Wereldverbeteraars, Knappe Koppen, Krachtpatsers en (nieuw dit jaar) Techtalenten, was er ook een publieksprijs voor de VIVA400-vrouw met de meeste stemmen. Daarnaast werden er twee VIVA400 Visionista-awards uitgereikt aan de grootste aanstormende talenten.

De deskundige, all female jury bestond dit jaar uit Linda Hakeboom (tv-presentatrice en documentairemaker), Janneke Niessen (co-founder en CIO van Improve Digital), Tatum Dagelet (presentatrice en actrice), José Woldring (founder en CEO van The Media Nanny en pr-agent) en Nupur Kohli (jeugdarts, adviseur gezondheidszorg, onderzoeker, auteur en spreker) en VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen.

And the winners are….

Zakenwonders: Marloes Hoedeman

Marloes is founder en creative director van lingeriemerk Love Stories. Love Stories werd in 2013 opgericht en groeide in vijf jaar uit tot een bekend lingerielabel, met 15 boetieks en meer dan 3000 verkooppunten.

Creatieven: Doa Shaikhani

Doa, beter bekend als Dokter Do, kreeg vaak te horen dat ze het als allochtoon nooit ver zou schoppen. Maar met haar succesvolle blogs over haar coschappen bewijst ze het tegendeel. Ze laat zien dat alles mogelijk is zolang je blijft dromen en hard werkt. Inmiddels zijn haar blogs zelfs gepubliceerd in haar eigen blogbundel. Doa is een inspiratiebron voor veel jonge vrouwen.

Wereldverbeteraars: Michelle Wolters

Toen haar vader er een paar jaar geleden alleen voor kwam te staan en Michelle zag hoe moeilijk hij het daarmee had, bedacht ze Klup. Deze sociale app koppelt 50-plussers op een innovatieve en positieve manier aan elkaar, met als doel nieuwe mensen te ontmoeten en samen leuke activiteiten te ondernemen. Met Klup probeert Michelle de eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Knappe Koppen: Charlotte Teunissen

Wetenschapper Charlotte is in 2018 als eerste vrouw in Europa benoemd tot professor in de neurochemie bij het Amsterdam UMC. Haar onderzoek richt zich op het zoeken naar stoffen in hersenvocht en bloed die ziektes kunnen aantonen. Binnen een jaar verwacht Charlotte de eerste bloedtest die de ziekte van Alzheimer aantoont op de markt te brengen.

Krachtpatsers: Stephanie Verhoef

Tijdens een missie in Afghanistan werd Stephanie getroffen door een raket en raakte zwaargewond. Ze herstelde van haar fysieke verwondingen, maar kampt nog steeds met een posttraumatische stressstoornis. Tijdens haar revalidatie en re-integratie heeft sport haar geholpen bij haar fysieke en mentale herstel. In oktober deed Stephanie mee aan de Invictus Games op de onderdelen wielrennen en zwemmen. Met haar verhaal wil Stephanie anderen inspireren en laten zien dat je veel kunt bereiken als je nooit opgeeft.

Techtalenten: Nina Hoff

Nina Hoff is co-founder en CEO van byFlow, een 3D-printfabricant die zich richt op het printen van 3D-voedsel. Het lukt byFlow inmiddels om meer dan vijftig ingrediënten te printen. Door met een 3D-printer voedsel te maken, wil Nina de voedselverspilling aanpakken en proberen een omslag te maken in de voedselindustrie.

Publieksprijs 2018: Fara Bellinga

Fara Bellinga won dit jaar met haar gezin de VEED Award voor ‘Beste Vlogger’. Fara liet ruim 250.000 abonnees meegenieten van haar zwangerschap en alles wat daarbij kwam kijken. Met meer dan 12 miljoen kijkers per maand zijn de Bellinga’s veruit de grootste familievloggers van Nederland. Elke dag plaatsen ze een nieuwe vlog waarin te zien is hoe de familie hun dag heeft beleefd.

Visionista’s 2018

Dit jaar worden er niet één maar twee Visionista-awards uitgereikt. De winnaressen zijn Birgit van der Heijde en Gabrielle Claushuis. Gabrielle Claushuis heeft een app laten ontwikkelen waarmee je, als je je op straat onveilig voelt, snel een vriendin aan de telefoon hebt om te laten weten waar je bent en wat er aan de hand is. Birgit van der Heijde heeft als doelstelling om met haar Babs oppasservice de landelijke oppasservice te worden die zich onderscheidt door persoonlijk contact.

#Ikbepaalzelf

VIVA400 is al 11 jaar hét platform voor ambitieuze en ondernemende jonge vrouwen. Vrouwen die inspireren door wie ze zijn en uitblinken in wat ze doen. Op 14 november riep VIVA alle VIVA400-genomineerden op om onder hashtag #Ikbepaalzelf hun verhaal te posten. Dit is massaal gedaan. Olcay Gulsen, Ruba Zai en Susan Krumins gingen de dames voor. #Ikbepaalzelf staat voor women empowerment. Krachtige vrouwen die niet bang zijn om eigen keuzes maken en het heft in eigen hand nemen. Of dat nou op de werkvloer, in de liefde, in je gezin, je seksleven, geloof of overtuiging is. VIVA zal met #Ikbepaalzelf ook in 2019 campagne blijven voeren.

Meer VIVA400? Volg onze Facebookpagina en de hashtag #VIVA400. VIVA400 is mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Renault.