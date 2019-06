Wát een goed initiatief: Alyssa Milano maakt overzicht van abortuswetgeving per staat voor Amerikaanse filmmakers

Een geluk bij een ongeluk, zo zou je de rijzende – feministische – ster en daadkracht van Alyssa Milano kunnen omschrijven. Want als #MeToo er niet was geweest – waarbij Alyssa zich als een van de eersten openlijk uitsprak over de Hollywoodse machtsmisstanden –, hadden we haar misschien nooit leren kennen als voorvechter voor vrouwenrechten. Nu maakt ze opnieuw een statement: exclusief voor Variety heeft ze een tool ontwikkeld voor filmmakers, waarop te zien is wat de status is van de abortuswetgeving in alle vijftig staten van Amerika.

De tool is bedoeld om acteurs, producers, regisseurs en studio’s te helpen in de keuze voor locaties ‘waar het veilig is voor vrouwen om te werken.’

Stranger laws

De gemoederen lopen in de VS hoog op tussen voor- en tegenstanders van abortus, nu steeds meer staten het recht op abortus via zogenaamde ‘hartslagwetten’ proberen te beperken.

Alyssa Milano has created a shoot location tool for filmmakers that lists the status of abortion legislation in all 50 states https://t.co/0a4mAHQVQQ — Variety (@Variety) 14 juni 2019

Sommige staten profiteren flink van een levendige film-industrie, zoals bijvoorbeeld Georgia, waar de populaire Netflix-serie Stranger Things is opgenomen. Daar is abortus na de zesde week van een zwangerschap nu verboden.

Seksstaking

Milano riep in reactie daarop eerder al op tot een seksstaking. ‘Sluit je bij mij aan door geen seks te hebben tot we de zeggenschap over ons lichaam terughebben,’ twitterde ze toen.

De actrice werkt momenteel in Georgia voor een Netflix-productie. Ze heeft gedreigd de set te verlaten als een hogere rechter de wet in Georgia niet terugdraait. Ook Netflix dreigt de keuze voor Georgia te heroverwegen als de wet definitief van kracht wordt.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.