Wat een twist: ‘ex-manager Britney Spears zit achter de #FreeBritney beweging’

De ‘waarheid’ achter #FreeBritney krijgt een steeds langer staartje. De familie van Britney Spears is ervan overtuigd dat haar ex-manager Sam Lufti de persoon is die verantwoordelijk is voor de zogenaamde #FreeBritney ‘beweging’, die in gang werd gebracht nadat bekend werd dat de zangeres zich liet opnemen in een kliniek om te werken aan haar mentale gezondheid. Dit meldt Page Six.

De beweging #FreeBritney zou staan voor het feit dat de princess of pop gedwongen opgenomen zou zijn, in plaats van uit vrije wil. Dit zou haar opgelegd zijn door haar ouders, beweren haar fans. De zangeres sprak al deze geruchten tegen in een video die ze postte op Instagram, maar ook daarbij hadden haar volgers zo hun twijfels.

Lufti, die woensdag een straatverbod opgelegd kreeg omdat hij de zangeres herhaaldelijk heeft lastiggevallen, zou ook doodsbedreigingen hebben geuit richting haar familie. ‘Als je alles bij elkaar optelt en verbanden legt tussen bepaalde zaken, is het vrij duidelijk dat Sam degene is die dit allemaal in gang heeft gezet,’ aldus een insider.

Ook zou de man Britney’s moeder Lynne ge-sms’t en gebeld hebben en haar geld geboden hebben om Britney’s financiële belangen over te nemen van haar vader Jamie, die de zaken van zijn dochter beheerde nadat zij in 2008 mentaal instortte.

Bron: ANP, beeld: Getty Images