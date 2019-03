Goede zelfspot: Sinan maakt site van ‘wat gaat Sinan doen’

Een beetje zelfspot, daar houden we wel van. Sinan stond natuurlijk in Wie is de Mol? nou niet bekend als de meest actieve kandidaat. Sterker nog, de beste man kreeg zelfs een eigen hashtag: #watgaatsinandoen. En laat hij nu net dit domein hebben vastgelegd. Love it.

Want of Sinan nu niks stond te doen tijdens de opdracht met de bananen, of die waarbij hij een drone mocht besturen: de heer Can was echt de beste niet-Mol van alle seizoenen. Door zijn passieve houding werd hij al snel een hit op twitter en Sinan dacht: daar moet ik iets mee doen (nu wel dus).

Aangeschoten

Aan het AD vertelt hij: ‘Bij de finale van Wie is de Mol? kwam een nerd op me af, die zei dat de website www.watgaatsinandoen.nl nog vrij was. Die heb ik om drie uur ’s nachts, met m’n aangeschoten hoofd, toch maar even vastgelegd.’ De website is nu nog leeg – we kunnen echt teveel grapjes hierover maken -, dus wat er precies op komt is nog niet helemaal duidelijk.

Lachen

De documentairemaker kan zelf wel erg lachen om bewerkte foto’s van hem als luie kandidaat die massaal werden gedeeld op social media. ‘Ge-wel-dig. Vooral omdat het klopt. Ik zou nu heel gemakkelijk kunnen zeggen dat de makers het zo geknipt hebben, maar ik heb gewoon heel weinig uitgevoerd.’ Dat deed hij bewust, zo vertelde hij al eerder.

Bron: ANP | Beeld: AVROTROS