Wat ging er écht vooraf aan het Remco-en-Imen-debacle op Love Island?

Een flinke storm woedde over ‘Love Island’ toen Remco moest opbiechten dat hij zijn hart niet had verloren aan Imen, met wie hij al sinds de eerste week samen was, maar aan een meisje in Nederland. In gesprek met ‘LINDA.’ doet Remco nu een boekje open over hoe het tot die confrontatie is gekomen. ‘Ik kreeg het gevoel dat Imen mij voor de leeuwen gooide.’

Liegbeest

Na zes weken was de grote plottwist opeens daar. Bij de vuurkorf confronteerden Viktor en Holly de 25-jarige Remco met de vraag of het waar was dat hij thuis in Nederland een vriendin had. Een schokgolf stoof door de villa én bij de kijkers thuis. Remco, die opbiechtte dat hij inderdaad zijn hart had verloren aan een meisje in Nederland, had zes weken lang zijn huisgenoten, de programmamakers en de kijkers thuis voorgelogen. Huisgenoten stonden perplex, samen met Imen moest hij de villa verlaten en via social media ontving hij haatberichten en bedreigingen.

‘Meisje in Nederland’

Over dat meisje in Nederland. “Na twee dates met een meisje in Nederland, vertelde ik haar dat ik waarschijnlijk mee ging doen met Love Island“, begint Remco. “Zij vond dat niet erg – we kenden elkaar nog maar kort. Toen het helemaal zeker was dat ik mee ging doen, vonden we het beiden wel vervelend, omdat het leuk klikte tussen ons. Maar het was nog te vroeg om daarvoor thuis te blijven.”

“We wilden de twee weken voor Love Island niet met elkaar afspreken, maar hebben de fout gemaakt om dat wel te doen. Er was een aantrekkingskracht.” Tijdens de laatste date spraken de twee naar elkaar uit dat ze elkaar ‘erg leuk’ vonden. Toch spraken ze af dat Remco zich ‘open zou stellen’ op Love Island. “En tegen haar zei ik dat zij ook haar ding moest doen”, voegt Remco toe. “Ik heb haar zes kaarten gegeven met uitleg waarom ik wel naar Love Island ging en met uitleg over mijn kijk op het leven en hoe ik denk over angst en liefde. Toen ben ik weggegaan.”

Vonkje

Bij aankomst in de villa had Remco al snel zijn twijfels, zoals hij ook aangaf bij de vuurkorf. “Ik dacht: oei, hier zit niemand tussen waar ik volledig voor wil gaan.” Maar toen was daar Imen, die bij de eerste blik in Remco’s ogen haar hart verloor. Ze koos voor hem, keer op keer, en langzaam groeide er een klik tussen Remco en Imen. “Naarmate ik Imen leerde kennen, was er toch wel een leuke klik, een sparkle. Ik begon wat meer met Imen te zoenen en we zeiden lieve dingen tegen elkaar.”

Dit bericht bekijken op Instagram Lovebirds!💕 #loveisland Een bericht gedeeld door Love Island (@loveislandrtl) op 27 Sep 2020 om 8:30 (PDT)

Remco kwam terecht in een strijd met zichzelf. Hoe meer hij met Imen omging en lieve dingen tegen haar zei, hoe meer hij moest denken aan het meisje in Nederland. Uiteindelijk hield de 25-jarige surfboy de leugen niet vol. “Omdat ik me zó rot voelde, besloot ik het aan Imen te vertellen.” Daarover verschillen Imen en Remco nu van mening. Volgens Remco heeft hij Imen tijdens de derde en vierde week laten weten dat hun liefde alleen voor in de villa zou zijn. “In de vijfde week vertelde ik over het meisje uit Nederland.” Volgens Imen is het anders gegaan.

Blijven in de villa

Volgens Remco was het dan ook Imen die in de villa wilde blijven, terwijl hij wilde opstappen. “Soms zei ze wel dat ze weg wilde, maar als puntje bij paaltje kwam, wilde ze dat toch niet. Omdat zij niet weg wilde en het gek zou zijn om dit opeens op te biechten op televisie, besliste ik om te blijven.”

De slechtste optie

Saillant detail: Remco wist al dat hij ’s avonds bij de vuurkorf geconfronteerd zou worden door Viktor en Holly.“Ik werd overdag door de productie op het matje geroepen.” Hij biechtte alles op en ging een lange dag tegemoet. “Ik mocht die dag aan niemand vertellen wat er die avond zou gaan gebeuren. Ook Imen wist het niet. De productie vertelde mij dat het wél vertellen, de slechtste optie voor mij zou zijn. Ik had het gevoel dat ik heel de dag in de gaten gehouden werd, de camera’s waren constant op mij gericht. Dat was zeker niet de leukste dag uit mijn leven.”

Voor de leeuwen

Inmiddels zijn Remco en Imen een aantal weken terug in Nederland. Ze hebben elkaar niet meer gesproken. Aan het Belgische Het Laatste Nieuws liet Imen weten dat ze nog altijd op een excuses van Remco wacht. Dat excuses laat vooralsnog op zich wachten. “Tijdens de laatste vuurkorf vertelde ik dat Imen het wist en dat zij ook degene was die graag wilde blijven. Dat ontkende zij glashard, waardoor ik het gevoel kreeg dat ze mij voor de leeuwen gooide. Omdat ik daar erg boos om was, heb ik nooit mijn excuses aangeboden.”