Awesome! De romantische komedie du moment Wat is dan Liefde heeft een bijzondere mijlpaal gepasseerd. Al meer dan 200.000 mensen (!) gingen naar de bioscoop voor de film met Elise Schaap en Maarten Heijmans in de hoofdrol. Vanavond nog geen plannen? Op naar de bios!

Na een maand staat de komedie nog steeds in de top 5 van best bezochte bioscoopfilms.

Het verhaal

In Wat is dan Liefde krijgt Elise Schaap, die echtscheidingsadvocaat Cato speelt, de kans om partner te worden bij een commercieel kantoor waar behoefte is aan een hoop verandering. Zomaar je zakken vullen is zó 2017 en ze lijkt de juiste persoon deze advocaten een stukje moraal bij te gaan brengen. Ze is idealistisch, ambitieus en niet onder de indruk van het Old Boys Network. Maar dan ontmoet ze collega Gijs, die alles vertegenwoordigt wat Cato tegen wil gaan. De samenwerking lijkt gemaakt om te mislukken maar naarmate Cato en Gijs langer met elkaar opgescheept zitten, worden ze gedwongen hun overtuigingen over liefde, huwelijk en carrière opnieuw onder de loep te nemen.

Hoewel de Wat is dan liefde een sterrencast telt en de acteurs stuk voor stuk een stevig staaltje acteerwerk laten zien, zijn wij extra fan van alleskunner Elise Schaap. Daarom: 3x waarom we de hoofdrolspeelster zó leuk vinden. Elise Schaap is…

#1 The next big actrice

Van ons land, als je het ons vraagt! Bedoel, we kennen haar van Familie Kruys als de temperamentvolle Roemeense schone Ruxandra. En natuurlijk van De TV Kantine waar onder andere Nikkie Plessen perfect nadeed. Verder leverde ze een knap staaltje acteerwerk met haar rol als Danielle Bouman in de Nederlands-Belgische Netflix-hit Undercover. De opnames van het tweede seizoen van deze historie zijn by the way nu in de maak, wij kunnen niet wachten.

#2 Ze blijft zo lekker gewoon

En nuchter! Zelfs als haar jurk openschiet tijdens de première Wat is dan Liefde. We love her for that.

#3 Ze is openhartig en eerlijk

In een eerdere editie van het tijdschrift JAN wilde de actrice het taboe rondom miskramen doorbreken, ze sprak dan ook openhartig over haar eigen ervaring.

De miskraam heeft een enorme impact op haar gehad, maar heeft er wel voor gezorgd dat ze inzichten kreeg. “Ik ben wel wakker geworden, ja. Ik ga het niet meer zo ver laten komen. Ik ga mezelf niet voorbijrennen.” Elise vertelde ook dat ze meer wil genieten van het leven, van haar dochtertje Ava en haar gezin. En dat betekent ook meer vrij nemen.

