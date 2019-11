wat is depersonalisatie

Afstand nemen van je lichaam of je eigen handelingen niet meer herkennen. Sommige mensen hebben regelmatig last van depersonalisatie. Wat is het precies en waardoor komt het?

Depersonalisatie – ook wel disassociatie genoemd – kan vertaald worden als zelfvervreemding. Dat is ook precies wat het inhoudt: je voelt je vervreemd van jezelf. Dat kan betrekking hebben op je ‘hele wezen’ – dan voelt het dus alsof je geen ‘zelf’ hebt – maar ook op je gevoelens of gedachten. Ook kun je je vervreemd voelen van je lichaam of handelingen.

Tijdens een dissociatie zijn bepaalde functies in je hersenen tijdelijk verstoord als beschermingsmechanisme bij stressvolle gebeurtenissen. Daardoor kun je onbekendheid, vervreemding en onwerkelijkheid voelen ten opzichte van jezelf. Ook kunnen mensen of voorwerpen ervaren worden als onecht, wazig, levenloos of visueel vervormd.

Uit eigen lichaam treden

Sommige mensen met depersonalisatie hebben het gevoel buiten hun eigen lichaam te treden en zichzelf te bekijken als een toeschouwer. Depersonalisatie wordt vaak beschreven als erg onprettig en kan leiden tot (heftige) angstgevoelens. Omdat deze staat van onrealisme door anderen vaak niet wordt begrepen, wordt de angst soms nog versterkt. Hierdoor neemt de depersonalisatie alleen maar toe.

Oorzaken

Zelfvervreemding treedt ook vaak op als een van de symptomen van psychische stoornissen zoals PTSS, schizofrenie, depressie of een paniekstoornis. Het kan het gevolg zijn van een psychisch trauma. Ook kan het optreden na een lange tijd van stress.

Verschillende gradaties

Kortdurende ervaringen van depersonalisatie komen overigens ook voor: ongeveer de helft van de mensen heeft zo’n ervaring ooit in z’n leven meegemaakt. Ongeveer twee procent van de mensen kreeg ooit in het leven een depersonaliatiestoornis.

Of er echt sprake is van een personalisatiestoornis, kan alleen een psycholoog of psychiater vaststellen. Bij mensen met deze aandoening houden de symptomen van depersonalisatie lange tijd aan, of komen ze herhaaldelijk terug.

