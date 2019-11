Duurzaam leven staat steeds hoger op de agenda van veel mensen. Gezond leven en goed zorgen voor het milieu is hip. Een beetje influencer durft niet meer op de kiek met een plastic flesje water en verontschuldigt zich voor gemaakte vlieguren. Op zich is het goed dat we bewuster worden van ons lichaam en de wereld waar we op leven. Maar als je hierin doorslaat is er kans dat je lijdt aan een nieuw fenomeen: ecorexia.

De term ecorexia werd voor het eerst in 2009 in een artikel in de New York Times gebruikt om personen aan te duiden die geobsedeerd waren met het leven van een zo groen mogelijk bestaan. Het is nog geen officieel erkende ziekte, wel heeft het wat weg van een obsessief-compulsieve stoornis. Of de wens om goed te doen voor het milieu gekoppeld zit aan de stoornis hangt af van twee factoren. De hoeveelheid angst die achter de motivatie zit en in hoeverre het gedrag de angst verminderd.

Veel om aan te denken

Een duurzaam bestaan leiden heeft wat haken en ogen. Want hoe zit het de kleding die je koopt, het plastic waar je eten in verpakt zit, de vervoersmiddelen die je gebruikt, de bank waar je je geld op hebt staan, het vlees dat in de supermarkt ligt, de energie die je in huis gebruikt, de vakanties die je maakt etc. Overal dien je over na te denken als je je leven zo groen mogelijk wilt leven.

Symptomen

Perfectionisme, de drang om het bewust leven zo goed mogelijk aan te pakken, kan leiden tot angststoornissen, depressie en sociale problemen. Wanneer ga je nou te ver in je overtuiging om de wereld te redden? Als je deze symptomen ervaart wordt je wens een belemmering voor jezelf (en anderen) en is het tijd om hulp te gaan zoeken: