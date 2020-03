Wat is er aan de hand tussen Rachel en haar dochter? Roxeanne doet opmerkelijke uitspraken

Hoewel André (26) zijn moeder weer helemaal gevonden heeft, lijken Roxeanne (27) en Rachel (50) verder van elkaar verwijderd dan ooit. Niet alleen was de zangeres niet op de vijftigste verjaardag van Hazes, ook weet ze niet of haar moeder wel van de partij is bij ‘Holland zingt Hazes’.

Wanneer Barry Paf in 100%NL vooruitblikt op de concerten, vraagt hij haar terloops of haar moeder ook in het publiek zal staan. “Oh, dat weet ik niet. Dat zou je dan even aan haar moeten vragen”, reageert Roxeanne. “Ik heb geen idee, nee. Ik ben er in ieder geval wél bij.”

Geen commentaar

Verder geeft ze geen commentaar op de kwestie. Toch liet Rachel op haar vijftigste verjaardag weten dat er geen vuiltje aan de lucht is. “Ik denk wel dat ik een hele goede band heb met mijn kinderen. Het is uniek wat je allemaal met je kinderen hebt mogen delen. Helemaal na het overlijden van André. Wij waren als gezin heel sterk. Maar na het overlijden zijn we nog sterker geworden.”

Goede sfeer

Met Holland zingt Hazes in het verschiet, staan Roxeanne en André – die al jaren geen contact hebben – met elkaar op de planken en werden de twee zelfs al samen gespot. Tijdens de repetities lijkt de sfeer dit keer minder gespannen dan vorig jaar, toen de twee als vreemden naast elkaar op het podium stonden. “We hebben het allemaal leuk met elkaar onderling. Het is heel gezellig”, aldus Roxeanne tegen De Telegraaf. Ook Jeroen van der Boom moet toegeven dat het allemaal veel lekkerder loopt dan voorgaande jaren waar de breuk goed te voelen was. “Het is nog nooit zo goed gegaan als dit jaar. Er is nog geen sprake van een duet tussen die twee. Maar wellicht gaat dat nog lukken, misschien nog wel sneller dan je denkt”, aldus de zanger.

Ruzie André en Roxeanne

De breuk ontstond toen Dré een relatie kreeg met de zestien jaar oudere Monique. Roxeanne en moeder Rachel stonden niet achter deze liefde en lieten dat blijken, waarop André (hij woonde nog thuis) zijn koffers pakte. Inmiddels gaat het weer goed tussen moeder en zoon, maar of de ruzie tussen André en zijn zus echt is bijgelegd? Rachel zei eerder er vertrouwen in te hebben dat het ooit weer goed komt tussen haar kinderen, al is het nu dus de vraag of het wel snor zit tussen moeder en dochter.

Holland zingt Hazes

Vorig jaar gaf Roxeanne nog een openhartig interview aan Het Parool over de bonje met haar broer. “Ik weet nog steeds niet wat ik fout heb gedaan, behalve dat ik achter mijn moeder ben blijven staan en ik misschien meer mijn eigen gevoel had moeten volgen in plaats van een kant te kiezen”, aldus Roxeanne. In Waar is de Mol? zei André eind 2019 dat hij en zijn zus elkaar zo veel mogelijk vermijden tijdens Holland Zingt Hazes, en dat ze elkaar negeren als ze elkaar wél zien. “Zij zit op verdieping één, ik zit op verdieping twee. We komen elkaar eigenlijk amper tegen. We zijn zo verdeeld in de show dat we elkaar niet tegen hoeven te komen.” Hij gaf toe dat iedereen, inclusief zij zelf, op eierschalen moet lopen. “Maar we weten dat het maar vier dagen per jaar zijn.”

