Wat je niet ziet op tv: dit doen de Islanders op hun vrije dag

Met een dagelijkse aflevering op televisie en Videoland kun je het je haast niet voorstellen, máár: ook de deelnemers van Love Island hebben af en toe een dagje vrij. Dan gaat de sleutel in het slot van de villa en mogen ze hun eigen plan trekken. Soort van.

Althans, dat geldt voor de Britse versie. En omdat de Nederlandse versie een directe kopie is, gaan we er gemakshalve vanuit dat ook de Nederlandse Islanders zo nu en dan een vrije dag hebben. De grote onthuller van dit spannende nieuws is Kem, ex-deelnemer van de Britse Love Island. Tijdens een interview verklapt hij de details van zo’n vrije dag.

Terwijl de cast de hort op mag, maken de producers de villa van top tot teen schoon. Inclusief alle lakens (hopen wij). In de meeste gevallen – in het geval van Kem’s editie – vertrok het gezelschap naar de kust voor een dagje strand. ‘Niet veel mensen weten dat, maar af en toe mochten we de villa uit en vertrokken we naar het strand,’ aldus Kem.

De vrije dag staat gelijk aan een dag zonder microfoons. Die dag mogen en kunnen de Islanders dus praten over van alles, zonder dat er wordt meegeluisterd. Maar dat brengt wel risico’s met zich mee: wat als er tijdens deze gesprekken plots knopen worden doorgehakt en recouplings plaatsvinden?! Geen zorgen, ook daar zijn de producers op voorbereid: een chaperonne vergezelt de deelnemers.

Cara van het tweede seizoen van de Britten zei eerder al: ‘Het is niet toegestaan om geheimzinnige gesprekken te voeren, daarom houden de chaperonnes je continu in de gaten.’

En dit geeft wellicht ook antwoord op de vraag: hoe blijven de wenkbrauwen, bikinilijnen en kapsels toch zo fresh as hell? Welnu, in de editie van 2017 werden Gabby, Amber, Montana en de andere meiden gespot in de straten van Palma voor een bezoek aan de nagelsalon. Ook verklapte Cara eerder dat de villa werd bezocht door een kapper, die iedereen voorzag van een verse cut.

Á la Game of Thrones

De vrije dag van de deelnemers wordt door de producers buiten beschouwing gelaten, om de kijker te laten denken dat de deelnemers echt continu in de villa zitten. Toch gaat dat af en toe mis: vorig jaar werd er een beker van McDonald’s gespot in de slaapkamer (oh my god, dat is zó Game of Thrones).

En wie denkt dat de deelnemers op hun vrije dag hun boekje te buiten kunnen gaan aan shotjes en chupito’s: there’s no such thing. Olivia Attwood verklaarde tegenover Metro: ‘Amber, Montana en ik hadden een chaperonne mee tijdens onze vrije dag en daar zijn we van weggerend. We hebben ons verstopt in een bar en zijn aan de shotjes gegaan.’

‘Daarmee hebben we zoveel gezeik gekregen, ik was echt bang dat ze ons van het eiland zouden sturen. Ik heb nog nooit iemand zo boos gezien.’ Olivia mocht daarna niet meer genieten van een vrije dag.

Bekijk hieronder het fragment waarin Kem dit grootse geheim onthult:

Ever wondered why there’s not a @LoveIsland show on Saturday nights? This might just blow your mind… 😮 pic.twitter.com/dQOHkNJTua — This Morning (@thismorning) 10 juni 2019

