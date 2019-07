Wat je waarschijnlijk niet is opgevallen aan de vrouwenfinale gisteravond

Terwijl jij misschien een traantje wegpinkte gisteravond, gebeurde er ook iets moois tijdens de winst van de Amerikaanse vrouwen tijdens het WK. Een schare fans begon namelijk vanaf de tribune ‘equal pay’ te scanderen. Hiermee verwelkomden ze Gianni Infantino, president van de FIFA, op het podium.

Dat er sprake is van een pay gap weten we al langer dan vandaag (zo niet: vaker VIVA.nl lezen). Maar nu de Amerikaanse vrouwen voor de vierde keer de wereldtitel mee naar huis nemen en hun mannelijke tegenhangers dit nog nooit voor elkaar hebben gekregen, wordt het maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe groot de pay gap is.

En die is groot, zo heeft CNN onderzocht. Het totale prijzengeld voor het WK-mannen van afgelopen jaar berustte op z’n 400 miljoen. Voor de vrouwen is dat momenteel zo’n 30 miljoen, wat het dubbele is ten aanzien van vorig jaar.

‘Het is niet eerlijk’

FIFA-baas Infantino gaf eerder aan dat het prijzengeld voor vrouwen opnieuw verdubbeld zou worden naar 60 miljoen dollar in 2023. Maar ster van het Amerikaanse vrouwenteam Megan Rapinoe heeft haar onvrede al uitgesproken: ‘Het is absoluut niet eerlijk,’ zo liet ze voor de finale weten, ‘het geld zou nu verdubbeld moeten worden en dat bedrag zou dan opnieuw verdubbeld moeten worden voor het volgende toernooi.’

Go go Rapinoe

Rapinoe, die een van de winnende doelpunten scoorde en uit protest tegen Trump het Amerikaanse volkslied niet meezingt, sprak zich ook uit over de timing van de vrouwenfinale. Die werd namelijk op dezelfde dag als twee andere mannenfinales gepland: de Copa America en de Gold Cup. ‘Het is in alle opzichten een slecht idee om dit allemaal op dezelfde dag te plannen. Ik denk niet dat wij vrouwen hetzelfde respect van de FIFA genieten als de mannen. Als het je echt wat zou boeien, zou je dan het gat laten groeien en de 3 finales op hetzelfde moment uitzenden? Nee hè.’

In maart van dit jaar hebben 28 leden van het USWNT (Verenigde Staten nationaal vrouwenvoetbalelftal) een rechtszaak aangespannen tegen de US Soccer Federation voor genderdiscriminatie. ‘Ondanks het feit dat deze vrouwelijke en mannelijke spelers worden opgeroepen om dezelfde taakverantwoordelijkheden op hun teams uit te oefenen en deel te nemen aan internationale wedstrijden voor hun enige gemeenschappelijke werkgever, de USSF, krijgen de vrouwelijke spelers consequent minder geld betaald dan hun mannelijke tegenhangers. Dit is waar, hoewel hun prestaties superieur zijn geweest aan die van de mannelijke spelers – met de vrouwelijke spelers, in tegenstelling tot mannelijke spelers, die wereldkampioen worden.’