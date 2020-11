Wat klopt er wel en niet van de relatie van Charles en Diana in ‘The Crown’?

Wie ‘The Crown’ kijkt, waant zich even achter de paleisdeuren. Vooral de relatie tussen Charles en Diana wordt breed uitgemeten, maar is alles ook zo daadwerkelijk voorgevallen? Deze gebeurtenissen moet je met een korreltje zout nemen.

Het is namelijk niet de eerste keer dat de realiteit nét iets mooier gemaakt wordt voor de serie. Afleveringen zoals ‘Mystery Man’ uit seizoen 2 gaan in op de geruchten rondom prins Philip’s connecties met een dode man en verweven dit met het verhaal van zijn ontrouw.

Charles Diana the Crown

Daarnaast bracht Diana niet voor het eerst een bezoekje aan Balmoral in hetzelfde weekend als Margaret Thatcher. Maar wat klopt er wel en wat niet? Hun eerste ontmoeting is in ieder geval wel vrij on point. Hoewel het niet zeker was dat de toekomstige prinses ook daadwerkelijk verkleed ging als een boom, was ze wel degelijk het jongere zusje van Charles zijn toenmalige vriendin.

Daten

Daarna kwamen de twee elkaar opnieuw tegen: in de serie na de paardenrace van prinses Anne, in het echt op een huisfeestje van een van de vrienden van Diana. Het was slechts een paar weken na de begrafenis van Lord Mountbatten. Diana nam plaats op een baal hooi waar Charles aan het eten was en vertelde hem inderdaad hoe erg ze het vond. Niet helemaal een overeenkomend verhaal dus, maar het resultaat van dit praatje is hetzelfde. Charles nodigt haar uit om naar Balmoral te komen.

Verloving

De weg naar de verloving is behoorlijk waarheidsgetrouw. Ook in het echte leven schreef Philip een briefje naar Charles waarin hij zijn zoon aanspoorde om met de blondine te trouwen of verder te gaan met zijn leven. Maar was de bekendmaking van hun verdere trouwplannen ook net zo ongemakkelijk? Nou, oordeel zelf maar.

Sprookjeshuwelijk of helse bruiloft

Diana wist inderdaad af van Charles zijn relatie met Camilla. Maar hoe deze gesprekken tussen het paar écht zijn gegaan, zal natuurlijk niemand ooit weten. Ook werden mentale gezondheidsproblemen in die tijd niet echt begrepen. Hierdoor kreeg Lady Di niet de hulp die ze nodig had: zowel in de serie als in het echt.

Tournee

Charles en Diana werden ouders van zowel William als Harry in de eerste drie jaar na hun jawoord. In de tussentijd ging het koppel op tournee door Australië en Nieuw-Zeeland, zoals ook te zien is in the Crown. Dat dit de gelukkigste periode was tijdens hun huwelijk, klopt dan ook. In de maanden nadat William net was geboren, was het koppel best happy samen. Ook mocht de kleine prins inderdaad mee op deze verre reis.

Einde huwelijk

Richting het einde van seizoen 4, laat prinses Anne weten dat het huwelijk van Diana en Charles al voorbij was zodra Harry werd geboren. Toch gaan de geruchten over mogelijke affaires sinds het eind van de jaren ’80 écht rond. In Engeland zelf wist de bevolking al veel langer dat er meer speelde tussen de prins en Camilla. Hijzelf bleef volhouden dat hij pas vreemdging nadat zijn huwelijk ‘onherroepelijk was afgebroken’, maar The Crown laat wel een nét iets ander verhaal van Charles en Diana zien.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Elite Daily | Beeld: Netflix