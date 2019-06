Wat mooi! Katja Schuurman en Freek van Noortwijk schitteren op huwelijksdag

De tortelduifjes trouwden vrijdag officieel, dat vertelde de bruid tijdens het fotomoment voor de verzamelde pers zaterdag. Katja en Freek kozen niet voor trouwringen, maar dragen elk een armband om hun pols. De bruid en bruidegom willen hun huwelijk privé vieren.

Tipidorp

‘Het is een heel weekend van feesten met alle mensen die we liefhebben. En het is echt fantastisch’, zegt de bruid op videobeelden van Shownieuws. Katja: ‘We hebben hier een heel tipidorp waar al onze vrienden slapen, zelfs de vrienden die nooit ergens in een tentje slapen of kamperen. Die stonden vanochtend met een hele grote glimlach op en stonden in het zonnetje naast hun tipi.’

De 9-jarige dochter Sammie die Katja kreeg tijdens haar huwelijk met Thijs Römer was een van de getuigen van haar huwelijk met Freek. Katja: ‘Dat vond ik wel heel belangrijk, dat zij onze liefde kon onderschrijven.’

Het is zaterdag precies drie jaar geleden dat naar buiten kwam dat Katja en Freek voornemens waren te gaan trouwen. De twee hadden elkaar ruim een jaar eerder leren kennen. De eerste kennismaking tussen de veertien jaar jongere Freek en Katja vond plaats in zijn restaurant Guts & Glory. Dat was kort na de breuk tussen Katja en Thijs Römer, met wie ze acht jaar getrouwd was. Zij hebben samen een dochter.

Katja koos haar jurk uit in het TLC-programma Say Yes To The Dress.

Bron en beeld: ANP