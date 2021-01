Wat speelt er tussen Prince Charming-kandidaten Tim en Tommy?

Tim en Tommy moesten helaas net voor de finale Prince Charming verlaten en wisten dus niet het hart van Marvin te veroveren. Dat de twee heren het samen óók goed konden vinden, was duidelijk. Maar speelt er misschien meer tussen de mannen dan alleen vriendschap?

Want wat blijkt: Tim en Tommy kenden elkaar al voor de opnames. ‘Tommy en ik hebben elkaar anderhalf jaar geleden leren kennen’, legt Tim uit aan Grazia. ‘Toen hebben we een keer met elkaar gezoend, maar daarna is het gestopt. We hebben elkaar daarna af en toe oppervlakkig gesproken.’

Tim en Tommy

Toen ze elkaar vervolgens tegenkwamen op Schiphol, was dat wel een verrassing. ‘We hebben al een geschiedenis samen, daardoor zijn we in dat huis super goede vrienden geworden.’ Toch is de vonk niet overgesprongen tussen de twee: er is echt enkel en alleen sprake van vriendschap. ‘We sliepen met elkaar op de kamer, maar er is nooit wat gebeurd.’

Niet met iedereen contact

En met de andere heren uit het programma zal ook niet snel een date volgen. ‘We zijn echt een familie. Er is niks gebeurd in de villa, het waren ook totaal niet mijn types. Ik heb ook niet met iedereen contact meer hoor, maar dat is logisch. Het zijn er twaalf hè, dat zijn er veel.’

Even voelen

Met Marvin was die connectie er wél, zo bleek ook wel toen ze elkaar mochten masseren tijdens hun afspraakje. Volgens Tim heeft de prins wel ‘even flink gevoeld.’ De Limburger zou dan ook meerdere malen hebben gemeld: ‘Oh, ik vind het wel fijn om jouw rug te masseren.’ Helaas pindakaas, Tim wist het niet tot de finale te schoppen. We gaan zien wie van de drie mannen uiteindelijk met de roos, euh, stropdas naar huis gaat.

