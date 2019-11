Vliegschaamte, vleesschaamte, plasticschaamte, meer-dan-twee-kinderen-schaamte: anno 2019 houden veel mensen zich bezig met het creëren van een betere en vooral gezondere wereld. Ontzettend goed natuurlijk – mits het óók voor jezelf gezond blijft.

Helaas is dat niet bij iedereen het geval. Sommige mensen slaan door in hun duurzame gedrag dat ze er zelf onder lijden. Zij raken er bijvoorbeeld gestrest van en zijn bang om het niet goed te doen. Dit wordt ook wel ecorexia genoemd.

Weet jij van jezelf dat je hier gevoelig voor bent of sla je zelfs al door? Probeer jezelf te bedwingen door op de volgende punten te letten.

Langetermijndenken

Kies voor acties die eenmalig (of in ieder geval weinig) inspanning vereisen, maar op de lange termijn veel zoden aan de dijk zetten. Zo hoef je niet dagelijks in de weer te zijn met een waslijst aan taken, maar ben je toch hartstikke goed bezig. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van je huis, het gebruiken van groene energie en het overstappen naar een duurzame bank.

Pick your battles

Je kunt simpelweg niet álles goed doen, dus stel prioriteiten. Bekommer jij je om milieuvervuiling door plasticsoep? Focus je dan hoofdzakelijk op dat thema en doe bijvoorbeeld je best om plasticvrij te leven. Wil jij alles op alles zetten om dierenleed te voorkomen? Ga als vegetariër of veganist door het leven en steun de Dierenbescherming. Verzet je je graag tegen fast fashion? Zorg dat je alleen nog maar tweedehandskleding koopt. Maar gun jezelf op andere vlakken dan ook meer wat spelingsruimte – zonder het compleet bont te maken, natuurlijk.

Bouw het in in je dagelijks leven

In plaats van het verrichten van veel ‘extra taken’, kun je proberen rekening te houden met duurzaamheid in je dagelijkse bezigheden. Focus je op de dingen die je sowieso al zou doen, en probeer juist dié te vergroenen. Afval scheiden bijvoorbeeld: als je toch naar de prullenbak loopt, kost het haast geen extra moeite om je plastic in een apart vak te gooien. Of wat dacht je van het uitkiezen van je vakantiebestemming?

