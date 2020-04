Trenchgevoelig: wat vinden mannen van de trenchcoat?

De klassieke trenchcoat is nieuw leven ingeblazen, zo was te zien tijdens de fashion weeks. Ook op straat dook ie meer en meer op, dus we kunnen spreken van een nieuwe trend. Zéker omdat-ie ook op de catwalk bij Fendi voorbij kwam.

Elke week leggen we een trend voor aan ons meedogenloze mannenpanel. Wat vinden zij van de trenchcoat?

Frank van der Lende (31, presentator bij NPO 3FM)

‘Mooi, maar wel degelijk. Als je een te lange en wijde variant aan hebt, kan-ie zitten als een vuilniszak. Daarbij is de kleur ook nog een belangrijke factor. Heb je een chique met een prachtige snit, goeie kleur en mooie details, zoals knopen en extra zakken op de voorkant, dan is ’t echt een eyecatcher. Een mooie keuze als je een goeie lentejas wil. Maar hij valt en staat echt bij een juiste pasvorm.’

Jamie Trenite (29, presentator van Jules Unlimeted)

‘Jaaaa, trenchcoatje mag wel. Parijs, Saint-Germain-des- Prés, net te koud voor alleen lange mouwen, toch op dat terrasje buiten zitten. Dan is dit best wel top, hoor. Maar misschien niet als je op een regenachtige dag in je leaseauto achteraan aansluit in de file op weg naar kantoor, zodra dat weer eens kan. Niet verbaasd opkijken als die jas je opeens woedend toebijt: ‘Daar ben ik verdomme niet voor gemaakt.’ Enige goeie antwoord zou dan zijn: ‘Wie wel?’ En ’m nog maar eens extra stevig dichtknopen.’

Jorn Rohde (34, presentator, creative en content creator)

‘‘Schat, ik ga een nieuwe jas kopen. Een Burberry. Ja, die heb ik echt nodig. Weet je hoe vaak het regent in Nederland? Dat is echt niet normaal. Dit is dan wel geen Rains, maar het is wel een jas die je in de regen aan kunt. Ik neem een camelkleurige. Die worden wel snel vies ja, en in de regen verkleuren ze, maar dat geeft niet. Hij staat zo chic,’ aldus mijn vriendin drie jaar geleden. In de tussentijd is ie drie keer uit de kast gehaald. Mijn tip: lekker laten hangen.’