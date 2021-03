Wát zoet: Maxime Meiland laat voor het eerst babybuik zien

Nóg meer babynieuws, want niemand minder dan Maxime Meiland (25) plaatst zondag een prachtige foto van haar en haar grote liefde Leroy op Instagram. En wat zien we? Juist een glimp van een beginnende babybuik! Eerder deze week maakte de mommy-to-be al bekend zwanger te zijn van een tweede kindje.

De toekomstige ouders stralen van geluk op de Instagramfoto die Maxim post. Zaterdagmiddag deelde haar grote liefde Leroy – die cameraman is bij ‘Chateau Meiland’ – al een foto waarop de groeiende buik goed te zien is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maxime Meiland (@maximemeiland)

Zwanger van een tweede kindje

Eerder deze week maakte het stel het heuglijke nieuws bekend met een schattige video. Hierin is te zien dat Maxime samen met haar geliefde en dochter Claire in de tuin zit. Wanneer de camera omhoog beweegt, verschijnt er een tekst in beeld: ‘Dolgelukkig, trots en blij, schuiven wij een stoeltje bij’.

Een broertje of zusje

Kleine Claire (3) krijgt dus binnen enkele maanden een klein broertje of zusje. Het jonge meisje komt uit een eerdere relatie van Maxime. Met de vader heeft Meiland geen contact meer. Toen zij aan hem liet weten onverwachts zwanger te zijn, liet hij weten geen vaderrol te willen vervullen.

Camerman Leroy

Een tweede kindje stond al langere tijd op de planning. In een van de eerdere seizoenen van Chateau Meiland, werd bekend dat Maxime dringend op zoek was naar een spermadonor. Ze maakte een afspraak met een donor in een hotel en probeerde zichzelf te bevruchten. Helaas mislukte dit. Niet veel later werd ze smoorverliefd op cameraman Leroy.

Samenwonen

Een aantal weken geleden maakte het stel bekend te gaan samenwonen in Noordwijk. Ze tikten een gigantische twee-onder-een-kap woning op de kop, met een prijskaartje van 729.000 euro. Het huis beschikt over drie slaapkamers, twee badkamers en een fijne tuin. Het centrum van Noordwijk is op loopafstand en ook het strand en duinen zijn dichtbij.

Verhuizing Martien

Voor Martien en Erica was dit een goede reden om ook wéér te verhuizen. Het stel heeft recent een woning gekocht in Noordwijk. Vooral Martien vindt het fijn om lekker dichtbij elkaar te wonen, maar Maxime verhuist helaas al twee maanden eerder. In het programma ‘Open Kaart’ op YouTube vertelt Martien dat hij hier erg aan moest wennen: ‘ik moest heel erg schakelen toen Maxime vertelde dat ze gaan verhuizen naar Noordwijk. Kleine Claire roept iedere dag ‘opa, opa’. Ik zei al tegen Maxime dat ze maar vaak langs moet komen’.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Flair | Beeld: Brunopress