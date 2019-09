Wat zou Harrie doen: hondje Pablo kaalscheren of toch maar zijn eigen hoofd?

Kijkbuiskinderen opgelet, vanavond is een feestje op teevee! Niet alleen begint het nieuwste seizoen van Love Island NL, ook kunnen we de eerste aflevering van Harrie: van het kamp naar de ring bekijken. Speciaal voor de gelegenheid mocht VIVA bij Harrie op bezoek en hem het strakke shirtje van het lijf vragen.

Of het nu gaat om ongemakkelijke flirts in de kroeg, gehannes met de scharrel in bed of gewoon tijdens het leven in algemene zin: sinds wij Harrie kennen, is ons motto: wat zou Harrie doen? Want hey, de charmante dekhengst weet in elke situatie het hoofd koel te houden.

Daarom moesten we niet lang nadenken om hem de meest pittige dilemma’s voor te leggen. Zou Harrie het hoofd van zijn hondje kaalscheren, of toch liever zijn eigen hoofd? Zou Harrie met Roy Donders willen samenwonen of toch liever Yasmine als de moeder van zijn kinderen hebben? Enzovoort.

Harrie: van het kamp naar de ring

De eerste aflevering van Harrie: van het kamp naar de ring is vanavond om 21:30 uur te zien op Spike. In deze serie volgen we de weg van Harrie Snijders, bekend van Ex on the Beach: Double Dutch. Het is alweer even geleden dat Harrie zelf in de ring heeft gestaan. Tot zijn 16e trainde hij regelmatig en heeft hij zelfs aan twee wedstrijden meegedaan. Maar toen kwam het uitgaansleven en de rest is geschiedenis.

In Harrie: van het kamp naar de ring bereidt Harrie zich, samen met zijn familie, voor op zijn weg naar Boxing Influencers. Daarbij doorloopt hij alle stappen die een prof ook doorloopt. Van trainen (conditie en kracht), naar analyse van de tegenstander, een check-in bij MMA en kickbokslegende Melvin Manhoef, outfit stress en de keuze van zijn opkomstnummer.

Maar in Harrie: van het kamp tot de ring volgen we Harrie niet alleen in de gym, sterker nog, juist niet. Ongeveer 80% van de serie doet verslag van zijn leven, in deze serie neemt Harrie ons mee in zijn leven op het kamp, maken we kennis met zijn grote en warme familie. Ga jij kijken?

