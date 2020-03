Wat nou als er een app was die het aanbod van alle streamingdiensten verzamelt, jou je voorkeuren laat invoeren en die op basis daarvan series en films aanbeveelt? Zou het leven dan niet een stuk makkelijker zijn? Maak kennis met WatchWorthy.

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: WatchWorthy is een app met veel potentie. De app richt zich nu alleen nog op streamingdiensten die beschikbaar zijn in Amerika – gelukkig hebben die veel overlap met Nederland.

WatchWorthy

Want wat doet WatchWorthy? De app laat je in 30 seconden kiezen uit een flink aantal series en films. De manier van kiezen kun je vergelijken met Tinder: je swipet naar links als je een serie niet leuk vindt, naar rechts als je een serie wel leuk vindt. Op basis van die snelle selectie krijg je onder het tabblad ‘worthy’ te zien welke series en films voor jou de moeite waard zijn. Gepersonaliseerde kijktips dus. Groot voordeel is dat je in een oogopslag passend aanbod van iedere streamingdienst ziet. Ook zie je hoeveel afleveringen er zijn en hoe lang de afleveringen duren. De app geeft dus een handig overzicht van het aanbod van alle streamingdiensten dat interessant voor jou kan zijn. Dat maakt het een soort televisiegids voor streamingdiensten.

Een nadeel – en daarom spreken we van potentie in de eerste alinea – is dat je bij WatchWorthy niet kunt aanvinken welke aanbevelingen je al gezien hebt. Deze suggesties kun je alleen liken of disliken of toevoegen aan je watchlist. Je kunt ze dus niet verwijderen uit de worthy-lijst omdat je ze al gezien hebt.

Desalniettemin geeft WatchWorthy een duidelijk overzicht van alle trending series per streamingdienst, een gat dat voorheen nog diep in de grond lag.