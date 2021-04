Water lover? Zóveel water per dag is te veel water (en ja, dat is schadelijk)

Inmiddels zit het bij velen wel in het systeem: water drinken. We hebben er zelfs trucjes voor om het makkelijker te maken. Bij het opstaan een glas, een joekel van een fles naast je laptop en voor iedere maaltijd al een glaasje water nemen. Maar wist je dat je ook te veel water kunt drinken?

Per dag hebben we ongeveer twee liter water nodig. Je denkt misschien hoe meer water je drinkt, hoe beter het is, maar dat is dus niet zo. Sterker nog: het kan nare gevolgen hebben.

De nieren kunnen niet onbeperkt water verwerken. Ze kunnen ongeveer 0.75 tot 1 liter water per uur aan. Als je meer dan dat drinkt, onttrek je zout aan je lichaam en dat kan nare consequenties hebben. Een van de consequenties kan een watervergiftiging zijn. De druk in de lichaamscellen stijgt dan, ook in. de schedel. Dat beïnvloedt de werking van de hersenen, ze zwellen op en dat kan leiden tot epileptische aanvallen, coma en dood. Kortom: dat wil je niet.

Hoeveel water moet je drinken?

Zoals gezegd: normaal gesproken zou je anderhalf tot twee liter water per dag moeten drinken. Maar als je veel zweet, bijvoorbeeld door sporten, in de sauna of met heet weer, moet je wat extra drinken. Drink dan in ieder geval twee liter water. Een goede manier om te checken of je genoeg water drinkt, is kijken naar de kleur van je urine. Is ‘ie heel donker? Dan drink je te weinig. Van goudgeel tot kleurloos is helemaal goed.

