Wauw: ‘Boer zoekt vrouw’ geeft een heel bijzonder voorproefje

Zondagavond gaat het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw van start. Dus geven de programmamakers fans alvast een bijzonder voorproefje.

‘Nog heel even wachten, en dan maak je kennis met de tien boeren van het nieuwe seizoen! We willen jou graag van wat voorpret voorzien, dus zijn ze best onherkenbaar op de foto gegaan.” Dat schrijven de makers van het programma op hun site.

Handen

Op de zwartwitfoto’s houden alle 10 de nieuwe boeren hun handen voor hun ogen. Het enige wat je op de foto’s ziet, zijn dus de handen en een deel van hun kapsel. Ze maken het dus mega spannend. Het enige wat je wel kan zien, is dat er dit jaar opnieuw ook een boerin meedoet aan het programma.

Nieuwsgierig

Fans van het programma zijn in ieder geval fan van de foto’s. Op Instagram klinkt het verheugt. “Alweer zo’n prachtige ruwe foto.” Een andere fan schrijft “Mooie foto ben benieuwd wat er achter die handen zit.”

Leeftijdsverschil

Presentatrice Yvon Jaspers heeft al eerder verklapt dat een een flink leeftijdsverschil tussen de boeren zit. De jongste boer is namelijk 25 jaar en de oudste 61. “Je kunt je verheugen op 10 heel leuke, totaal andere boeren dan andere jaren”, zei Yvon. “Ze wonen verspreid over heel Nederland; misschien wel bij jou in het dorp of aan de rand van jouw stad.”

Het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw is vanaf zondag 1 september elke week te zien om 20.25 uur bij NPO 1.

Dit zijn de eerste 6 nieuwe boeren:

