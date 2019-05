Wauw: Céline Dion trekt alles uit de kast voor hilarische carpool karaoke

Céline kwam, zag en overwon. Zo zou haar deelname aan Carpool Karaoke het best omschreven kunnen worden. Want wauw, wat kan deze vrouw zingen, acteren en vooral: grappen uithalen.

It just doesn’t stop

Hoe je Céline naast James Corden ook zou kunnen samenvatten? The gift that keeps on giving. Nog voordat James een vraag kan stellen, laat Céline zien wat ze in huis heeft. En ze stopt niet. Eigenlijk weet James er de eerste paar minuten geen speld tussen te krijgen.

Totdat hij bekent dat hij een aantal schoenen van Céline bij zich heeft – Céline is wat je noemt een shoeholic en heeft zo’n 10.000 paar schoenen – die ze moet gaan uitdelen aan wildvreemde mensen. Maar zelfs in deze ernstige situatie kun je zien: de ironie druipt er vanaf. Kan deze vrouw een reality show krijgen?