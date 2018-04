Wauw: Christina Aguilera laat horen hoe bizar hoog haar bereik is in Carpool Karaoke

Ze blijft een van onze favoriete wereldsterren van vroegâh: Christina Aguilera. In de nieuwste Carpool Karaoke stapt de zangeres in de auto bij presentator en comedian James Corden. En uit de fragmenten blijkt maar weer hoe loepzuiver ze kan zingen.

Elke keer als Christina haar mond opentrekt zijn we er stil van: wát een strot heeft die vrouw. Ook James is duidelijk onder de indruk; hij weet Miss Aguilera zelfs nog wat zangtips te ontfutselen. Als hij haar vraagt wat de hoogste toon is die ze kan halen (5.48 min), vallen onze monden open van verbazing. Is she human?

Daarnaast kletsen Xtina en James over de welbekende Mickey Mouse Club, waar behalve Christina, Britney Spears en Justin Timberlake ook Ryan Gosling als kind aan meedeed. En wat blijkt? Hij had vroeger een crush op Britney – zo vermoedt Christina althans. Zelf had ze toentertijd meer aandacht voor Justin. Is daar de strijd tussen Christina en Britney ooit begonnen?

Ook passeren wereldhits als Fighter, Genie in a bottle en Beautiful de revue, én kruipt actrice en comedian Melissa McCartney nog even op de achterbank. Gaat dat zien!