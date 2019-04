Wauw: de nieuwe burgemeester van Chicago is vrouw, zwart én gay

Hoewel er op gebied van emancipatie in de wereld nog een lange weg te gaan is, beseffen we op sommige momenten dat er wel degelijk stappen worden gemaakt. Dit is zo’n moment.

In Chicago werd gisteren een nieuwe burgemeester gekozen: Lori Lightfoot is de naam. Zij is niet alleen vrouw, maar ook zwart én lesbisch. En dat is – zacht uitgedrukt – nogal een doorbraak.

Twee records in één klap

Om even een beeld te geven: Lori is niet alleen de eerste zwarte vrouw die in Chicago tot burgemeester benoemd wordt, maar ook de eerste (openlijk) homoseksuele burgemeester. Ook op landelijk niveau breekt ze een record: in een grote Amerikaanse stad is er nooit eerder een zwarte, vrouwelijke en homoseksuele burgemeester geweest. De Democraat versloeg haar tegenstander Toni Preckwinkle – óók een zwarte vrouw – in de laatste verkiezingsronde met maar liefst 74 procent van de stemmen.

Beleid

De belangrijkste thema’s die Lori als burgemeester wil aanpakken zijn onnodig politiegeweld en corruptie. Ook diversiteit en immigratie staan hoog op de agenda. Met haar opvattingen staat ze dan ook pal tegenover het immigratiebeleid van Trump, naar wie ze in haar toespraak leek te verwijzen toen ze sprak over een ‘klimaat van haat en angst’ dat immigranten wereldwijd beangstigt.

Openbaar aanklager

Lori is 56 jaar en heeft een tienjarige dochter. Ervaring in de politiek heeft de Democraat nog niet. Voorheen was ze openbaar aanklager.

Beeld: ANP