Wauw! Drie dagen op rij meteorenregen te zien

De Orioniden zijn meteoren die worden veroorzaakt door stofdeeltjes van de komeet Halley. De naam van de meteoren is vernoemd naar het sterrenbeeld Orion, omdat ze daar hun oorsprong in hebben. De komeet Halley passeert onze zon maar één keer in de 75/76 jaar. Maar vanwege vele stofdeeltjes die Halley achterlaat, zijn de Orioniden jaarlijks te zien. Ze behoren dan ook tot een van de vijf meest spectaculaire meteorenregens per jaar. Mensen over de hele wereld kunnen deze zien, mits het weer het toelaat.

Wanneer te zien?

De meteorenregen is ieder jaar rond eind oktober te zien. Het hoogtepunt valt vaak in de nacht van 21 op 22 oktober. Dat is dus maandagnacht. De beste tijd om te gaan kijken is na middernacht. En om de vele meteoren te zien, heb je geen verrekijker nodig: het is te zien met het blote oog. Tijdens het hoogtepunt ‘vallen’ er 20 tot 25 meteoren per uur!