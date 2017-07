Wauw: kunstenares zet striae en menstruatie om in kunst

Striemen, cellulite en ongesteldheid: het zijn doodnormale lichamelijke verschijnselen, maar toch zijn vrouwen er doorgaans niet trots op. Dit soort ‘imperfecties’ wordt op foto’s dan ook vaak weggewerkt. Zonde, vindt de Spaanse kunstenares Cinta Tort Cartró uit Barcelona.

Cinta benadrukt met haar werk dat iedere vrouw trots mag zijn op haar lichaam. Dat doet ze door vrouwelijke ongemakken te accentueren met verf en glitters. Het resultaat: gestreepte benen, opvallende onderbroeken en gekleurde tampons.

Zelf had de 21-jarige kunstenares jaren een hekel aan de striae op haar lichaam. Jarenlang probeerde ze deze te verbergen, tot er een keerpunt kwam. ‘Ik besefte dat als ik mijn striemen niet accepteerde, ik mezelf niet accepteerde. Striae maakt deel uit van onze essentie, onze momenten, onze levens, onze verhalen en onszelf,’ schrijft ze op Instagram. Way to go, girl!

Kijk hieronder mee naar Cinta’s kunstwerken.

💗 #manchoynomedoyasco Een bericht gedeeld door ¿ Cinta Tort Cartró (@zinteta) op 3 Jul 2017 om 9:40 PDT

#manchoynomedoyasco (Més respecte, si us plau) Een bericht gedeeld door ¿ Cinta Tort Cartró (@zinteta) op 27 Jun 2017 om 6:52 PDT

La fotógrafa Hannah Atman interpretó en una serie de imágenes la presión a la que estamos sometidas. En su obra utilizó purpurina para sustituir fluidos corporales como la sangre, el vómito y las lágrimas. He reinterpretado una de sus obras haciendo esta versión, donde se refleja un poco la esencia de mi proyecto #manchoynomedoyasco ; el color. Een bericht gedeeld door ¿ Cinta Tort Cartró (@zinteta) op 14 Jun 2017 om 8:33 PDT

#manchoynomedoyasco Een bericht gedeeld door ¿ Cinta Tort Cartró (@zinteta) op 19 Jul 2017 om 12:21 PDT

