Wauw: nieuwe beelden van Toy Story 4 zijn niet van echt te onderscheiden

‘DUDE THE NEW 3D ANIMATION IS NEXT LEVEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IT’S ABSOLUTELY INCREDIBLE!!!!!’ Zo luidt een van de vele reacties op de gloednieuwe beelden van Toy Story 4. Disney Pixar heeft een nieuwe clip – van slechts 30 seconden – de ether ingegooid en fans zijn hysterisch.

Keep your eyes on the prize

In de beelden zien we Woody samen met Little Bo Beep over de kermis lopen. Een kermis zo prachtig, Disneyland is er niets bij (ha!). Het lijkt alsof je naar een levensechte film zit te kijken… Maar terwijl Woody dromerig om zich heen kijkt, zit Buzz Lightyear in de penarie. Hij wordt gevangengenomen door een kermisexploitant en hangt nu als prijs achter een kraampje.

Toy Story 4

Twee maanden geleden werd de wereld verblijd met de eerste trailer van Toy Story 4. Dat aantal views heeft inmiddels de vijf miljoen aangetikt. Niet lang daarna volgde de tweede trailer, die al bijna de zes miljoen views aantikt. Het moge duidelijk zijn: na een pauze van negen jaar is de wereld klaar voor het laatste deel van de Toy Story-reeks.

