Wauw, Pommeline kiest voor mega gewaagde haarkleur

Pommeline uit Temptation heeft een nieuwe haarkleur en het staat haar geweldig. De realityster verruilde haar lange blonde haren voor een hele andere kleur: BLAUW!

Het is echter geen permanente verandering, haar nieuwe haarkleur heeft ze namelijk te danken aan een pruik. Of haar nieuwe look wat te maken heeft met de mogelijk breuk van haar en partner Fabrizio, is nu nog speculeren. Een bezoekje aan de kapper is niet ongebruikelijk na een lastige break up. Of zijn wij nu in alles hints aan het zien?

Staat geweldig

Haar volgers vinden haar nieuwe haar in ieder geval helemaal geweldig. Zo zegt een van haar volgers “Dat blauwe haar past jou baby”. Een ander vult aan “Staat geweldig.”

