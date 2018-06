Wauw! Rihanna maakt opnieuw indruk met Fenty x Puma collectie

Er is er maar één op deze wereld die sportschoenen kan combineren met een hoge hak en dat is Rihanna. Met haar nieuwe Fenty x Puma Mules, onderdeel van de zomercollectie, weet ze zichzelf als creative director van het sportmerk opnieuw te overtreffen. Wauw, wat een kleurrijk feestje!

Rihanna houdt wel van een risico hier en daar en daarom keek ze voor de nieuwe Fenty x Puma collectie verder dan de standaard sneakers en sportlijnen. Eén van de prachtige resultaten zijn dus deze muiltjes, in felle kleuren en met geometrische vormen.

En laten we vooral nog even stilstaan bij Rihanna’s carrière uitbreiding. De zangeres maakte wereldwijd furore met haar make-uplijn voor alle huidtinten -hoezo was dat er nog niet eerder- en ook haar collecties voor Puma blijven inslaan als een bom. Moeten we je nog even herinneren aan de Creepers?

In retrospectief is het eigenlijk ook niet zo gek: al jaren is Rihanna een stijlicoon. Hebben we het over onconventionele of zelfs enigszins dubieuze stijlen, dan is Rihanna de eerste die er mee op de rode loper verschijnt. Vorige week nog bij de show van Louis Vuitton in Parijs: gehuld in een wijde, geheel witte overall, droeg ze een stuk of zes tassen om haar schouder. Want ja, waarom zou je voor één perfecte handtas gaan als je ze allemaal kunt dragen? Rihanna houdt zich niet aan de regels en gaat graag opzoek naar datgeen wat nog niet ontdekt is. Deze vrouw heeft visie en daar zijn deze muiltjes het bewijs van. Die hak van perspex? Love it.

Hebben? Je kunt de Fenty x Puma muiltjes shoppen via deze link. Verkrijgbaar vanaf €380,00.