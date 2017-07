Wauw: met deze tandenborstel duurt poetsen nog maar 10 seconden

Het is dat tandenpoetsen erbij hoort, maar echt voor onze lol doen we het niet. Hóe fijn is daarom de komst van deze bijzondere nieuwe tandenborstel, waarmee tandenpoetsen nog maar tien seconden(!) hoeft te duren.

Het apparaat van Amabrush is de eerste volledig automatische tandenborstel ter wereld. Het bevat een flexibel mondstuk dat je als bitje over je tanden plaatst. Vervolgens druk je op een knop, waardoor het bitje begint te trillen. Na tien seconden ben je klaar en kun je je mond spoelen. Een kind kan de was doen.

Het mondstuk van de tandenborstel is gemaakt van antibacteriële siliconen. Daarmee wordt volgens Amabrush 99,9 procent van de bacteriën gedood. De rest van het werk wordt gedaan door de 3D-borstels die zich aan beide kanten van het apparaat bevinden. Omdat alle tanden tegelijkertijd onder handen genomen worden, wordt elke tand gemiddeld acht keer langer gepoetst. Na 28 beurten moet het apparaat opnieuw opgeladen worden. Maar, niet geheel onbelangrijk: voor het poetsen heb je wel speciale tandpastacapsules nodighoé. Hier zijn verschillende soorten van beschikbaar, bijvoorbeeld voor gevoelige tanden of met whitening-effect.

Hebbon? Op Kickstarter kun je ‘m voor € 79 (inclusief tandpastacapsules) bestellen. Best een redelijke prijs als de borstel je – zoals Amabrush zelf beweert – tot honderd dagen van je leven bespaart.

Bekijk in de video hieronder hoe het apparaat precies werkt.

