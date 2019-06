Wauw: Twitteraar maakt hilarisch creatief spel zodat je Beyconé’s assistent voor één dag kunt zijn

Wie wil nou niet de assistent van Beyoncé zijn? Twitteraar @cornyassbitch greep dit verlangen van velen met beide handen aan en maakte een – op z’n zachtst gezegd – briljant spel. Oké, toegegeven, het vereist de nodige clicks, maar geloof ons als we zeggen dat je dit spelletje echt even wilt spelen. Plus, Chrissy Teigen heeft ook al meegedaan en kwam niet verder dan ronde 3.

Wat moet je doen?

Het is vrij simpel. Je klikt op onderstaande tweet en je volgt de thread daar onder. Heel toepasselijk genaamd: DONT GET FIRED THREAD.

Wat volgt zijn verschillende keuzes die jij als assistent van Beyoncé moet maken. Bijvoorbeeld: ‘it’s your first day on the job and Beyoncé is getting ready for a red carpet. What are you getting her for breakfast? Yogurt, granola and strawberries or a 5 star breakfast? Uiteraard zijn je opties geïllustreerd met beeldmateriaal (want: creatief op Twitter).

Vervolgens moet je op een van de antwoorden klikken en kom je – hopelijk – een ronde verder. Waar je ook op klikt, het zijn vooral de antwoorden die het spel echt hilarisch maken.

It’s your first day on the job and Beyoncé is getting ready for a red carpet. What are you getting her for breakfast? Yogurt, granola and strawberries or a 5 star breakfast. pic.twitter.com/05Zq5Ccai5 — Green Chyna (@CORNYASSBITCH) 23 juni 2019

Wie is het creatieve brein achter dit geweldige spel?

Maker van dit spel is de 19-jarige Landon, die niet eens flink heeft zitten broeden op dit strategische wonderspel. ‘Het begon als een grapje voor mijn vrienden op Twitter en het eerste draadje (thread) maakte ik in vijf minuten. Door de vele reacties maakte ik zelf steeds een nieuwe ronde, gewoon gebaseerd op algemene feitjes van Bey.’

Inmiddels wordt de thread vergeleken met Black Mirror’s Baldersnatch. Welke ronde ga jij halen?

Bron: Twitter