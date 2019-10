Vier jaar geleden overleed de vader van de Amerikaanse Chastity Patterson bij een auto-ongeluk. Sindsdien smst ze hem elke dag. Dat ze ooit iets terug zou krijgen, had ze uiteraard nooit verwacht.

De meeste dagen houdt haar berichtje niet veel meer in dan een simpele ‘goedemorgen’ of ‘ik heb de dag weer overleefd’. Maar een dag voordat Jason – die niet haar biologische vader was – precies vier jaar geleden is overleden, schrijft Chastity hem een uitgebreid bericht. ‘Hey paps, ik ben het. Morgen wordt weer een zware dag. Dan is het vier jaar geleden dat ik je heb verloren. Er gaat geen dag voorbij dat ik je niet mis,’ schrijft ze.

Levensupdate

De vrouw uit Arkansas vertelt wat ze sinds Jasons dood allemaal heeft meegemaakt. Zo is Chastity hersteld van kanker en geslaagd voor school. Ze is verliefd geworden en heeft haar hart laten breken (‘Jij zou hem vermoord hebben’). Maar ze heeft zichzelf herpakt en is naar eigen zeggen een sterkere vrouw geworden.

Ook vertelt Chastity dat ze de liefde weer heeft gevonden, maar het voorlopig nog niet ziet zitten om in het huwelijksbootje te stappen. ‘Ik ben bang om te trouwen, want dan moet ik in m’n eentje naar het altaar lopen en ben jij er niet om me gerust te stellen en te zeggen dat alles goedkomt.’

‘Jouw berichtjes hielden mij in leven’

Tot haar grote verbazing kreeg Chastity een bericht terug via het telefoonnummer van Jason. ‘Hoi lieverd. Ik ben niet je vader, maar ik krijg je berichtjes al vier jaar binnen.’

De afzender blijkt Brad, een man die zelf in 2014 zijn dochter is kwijtgeraakt na een auto-ongeluk. ‘Ik kijk uit naar je ochtendberichtjes en naar je nachtelijke updates. Jouw berichtjes hielden mij in leven. Als jij me smst, weet ik dat het een boodschap van God is.’

Brad schrijft dat hij al eerder iets had willen terugsturen, maar haar hart niet wilde breken. ‘Je bent een bijzondere vrouw en ik zou willen dat mijn dochter was geworden zoals jij.’

Loslaten

Voor Chastity is het bericht een teken dat alles nu oké is, en ze haar vader kan laten rusten. Ze heeft de conversatie gedeeld op haar Facebookpagina.