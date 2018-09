Way to go: Paramore stopt met spelen Misery Business om feministische redenen

Slecht nieuws voor fans van het nummer Misery business: Paramore zal het lied voortaan niet meer live ten gehore brengen. Dat heeft de Amerikaanse rockband tijdens een optreden in Nashville bekendgemaakt.

Paramore staat niet meer achter de tekst van wereldhit Misery business vanwege de vrouwonvriendelijke songtekst. Daarom heeft de band het dappere besluit genomen om het nummer voortaan uit zijn repetoire te skippen. Het gaat met name om de volgende passage uit de songtekst, die een hoog slutshaming-gehalte bevat:

Second chances they don’t ever matter, people never change

Once a whore, you’re nothing more, I’m sorry that’ll never change

Loslaten

Afgelopen weekend heeft de band het nummer voor het laatst live gespeeld. Leadzangeres Hayley Williams legde het besluit uit aan het publiek: ‘We hebben deze keuze gemaakt omdat we het gevoel hebben dat we dat moeten doen. We moeten het nummer een tijdje loslaten.’ In 2015 schreef ze al in een Tumblr-post dat ze zich niet meer in de songtekst – die ze als 17-jarig meisje schreef – herkende. ‘Het was niet bedoeld als een groot filosofisch statement,’ legt ze uit. ‘Het was letterlijk een pagina in mijn dagboek over een moment dat ik meemaakte als middelbare scholier.

Gemixte reacties

Dat Paramore stopt met het spelen van dit nummer is voor veel fans een big deal, want Misery business is een van de grootste hits van Paramore. Het nummer kwam uit in 2007 en is op Spotify meer dan 171 miljoen keer beluisterd. Op Twitter wordt er gemixt gereageerd op het besluit.

So Paramore isnt performing Misery Business at their concerts anymore because people are offended by the once a whore you’re nothing more line…….. i hate 2018 — Ice queen ❄️ (@Cupcakesn_wine) September 10, 2018

Hayley Williams is openly an inclusive feminist icon who has been shit on for the past 10 years because of misery business, and now that she announced they’re taking a break from it y’all are gonna shit on her more? Nah, fuck outta here. — alyssa🦕🌈 (@alyssal_16) September 10, 2018

misery business is one of paramore's best songs….. i blame the a) hipsters for saying it's bad because it's popular b) "problematic" obsessed trolls for shaming the song — Savanah (@mizbizsav) September 8, 2018

tonight was paramore's last ever performance of misery business and i never got to see it live this is homophobia — alex (@WlCKEDURIE) September 8, 2018

how i sleep knowing that i’ve seen and heard misery business played live and got to experience that pic.twitter.com/GYZoHTiWYk — brooke 🛸 (@haughtdanvrs) September 8, 2018

i think all the articles should focus on what misery business became and celebrate that, rather than acting as if they owe their audiences anything by having to play it ? and cheers to paramore for retiring the song/dealing with this so gracefully — eleanor (@paramofe) September 10, 2018

Ach, gelukkig blijven er nog genoeg lekkere hits over. The only exception, Hard times, Still into you, Ain’t it fun; need we say more?

Beeld: Getty Images

