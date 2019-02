Waylon geeft álles in Queen-set bij ‘DWDD’, Twitter is verdeeld tot op het bot

Onlangs werd het groots aangekondigd en gisteren was het dan eindelijk zover: Waylon speelde in De Wereld Draait Door de volledige, 21 minuten durende set die Queen in 1985 speelde tijdens het legendarische LIVE AID-benefietconcert. De zanger gaf overduidelijk alles wat-ie in zich had, alleen vroegen sommige kijkers zich af of dat wel genoeg was. De meningen op Twitter waren bijzonder verdeeld…

Yay/nay

Waylon speelde achter elkaar de nummers Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You en We Are The Champions. Het optreden verdeelde de tv-kijker tot op het bot. De ene helft vond het super en de andere helft was er absoluut niet over te spreken.

Negatief:

Ik kijk even #dwdd terug. Moedige poging van @waylonline. Maar vloog hier en daar uit de bocht (vals). Waylon is gewoon #FreddyMercury niet. Punt. — Esther Voet (@Esther_Voet) February 20, 2019

Ik zie dat Waylon weer 21 minuten lang heeft laten horen dat hij zijn plaats niet kent? #dwdd — Marit de Roij (@Tiramarit) February 20, 2019

Positief:

Mijn vrouw en ik hebben gisteren genoten van jullie optreden bij #dwdd ben erg blij dat waylon zichzelf bleef maakt een hoop goed en het klonk voor ons prachtig — Jeroen Marbus (@jeroenmarbus) February 21, 2019

Ik vond het juist gaaf Waylon, met hart en ziel. Zingen is passie. Wie doet altijd alles perfect? #dwdd — ingrid (@ingridschaafsma) February 21, 2019

Ik had van horen zeggen dat het optreden van @waylonline in #dwdd zo slecht was. Ik zit het terug te kijken en ik vind het geweldig! Je moet ook geen Queen verwachten. Dat kan niet. Dit is @waylonline die in een kleine studio een stadionconcert speelt. Hulde! — Zuster Stien (@ZusterStien) February 21, 2019

Opgestaan en nogmaals @waylonline beluisterd bij #dwdd…Het was gewoon top, punt uit! Jammer dat de azijnzeikers de boventoon voeren. Je kunt trots op jezwlf en je band zijn Willem..Ik maak in ieder geval een hele diepe buiging voor jullie! — Wendy 😍 (@PT_rocksxx) February 21, 2019

‘Dit gebeurde Freddie ook’

Inmiddels heeft Waylon via Twitter van zich afgebeten na de stroom aan kritiek. De zanger zag zich, iets gepikeerd, genoodzaakt om voor zichzelf op te komen. ‘Heb zojuist DWDD teruggehoord. Enkele uitschieters,’ geeft Waylon toe. ‘Maar geloof me, dat gebeurde Freddie ook regelmatig!’

Kijkers niets meer gewend

‘Waarom? Omdat het live is zonder autotune. Dat bent u natuurlijk allang niet meer gewend?! Wilt u alles weer perfect horen? Morgen is The Voice weer op tv, kunt u verder zeiken.’

Positieve afsluiter

‘En het klopt dat ik Freddie Mercury niet ben… En daar ben ik oprecht heel gelukkig mee!,’ vervolgde Waylon. ‘Voor alle lieve mensen die het in ieder geval konden waarderen… Wij danken u!’

Bekijk het optreden van Waylon in onderstaande video.

En het klopt dat ik Freddie Mercury niet ben… En daar ben ik oprecht heel gelukkig mee! Voor alle lieve mensen die het in ieder geval konden waarderen… Wij danken u! ❤️ — Waylon (@waylonline) February 20, 2019

