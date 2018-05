Waylon zou ‘absoluut’ nog een keer meedoen aan Songfestival

Gisteren konden we allemaal zien hoe Waylon met zijn liedje Outlaw In ‘Em achttiende werd op het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Toch zou hij zeker nog een keer meedoen. ‘Daar ben ik eigenwijs genoeg voor.’

Na bekendmaking van de uitslag kwam de zanger met een sigaret in de hand en vriendin Bibi aan zijn zijde de Altice Arena uit. Hij noemde zijn behaalde positie niet verdiend, ‘maar ik had niets anders willen doen dan we hebben gedaan.’ Hij verzekerde niet teleurgesteld te zijn met het resultaat: ‘Natuurlijk wil je winnen, want je wilt een feestje.’

Nederland

‘Je wilt het songfestival eindelijk weer eens naar Nederland halen,’ zei Waylon. Het winnende liedje Toy van Israël noemt hij een terechte winnaar, ‘als je van die songfestivalgekkigheid houdt waar we het altijd over hebben’. ‘Het brengt weinig vernieuwing naar Eurovision. Dat is jammer.’

Nederland moet wat Waylon betreft volgend jaar weer een eigenwijze act sturen naar het Europese liedjesfestijn. ‘Blijf je ding doen. Zeker wij zouden tolerantie en diversiteit moeten uitdragen.’

Beeld:ANP | Bron: ANP