We blijven doorfeesten: 5 concerten deze week waar je nog kaarten voor kunt scoren

Toegegeven: we hebben deze week al flink wat afgefeest. Mocht je tóch nog wat zin, energie en geld overhebben: deze vijf concerten zijn nog niet uitverkocht. Kun je mooi alvast wat kerstcalorieën eraf dansen.

Handsome Poets & Orange Skyline – De Oosterpoort

Handsome Poets, bekend van hun hit Sky on Fire, en de Groningse band Orange Skyline staan op 27 december samen op het podium in De Oosterpoort. De twee Nederlandse bands zetten hun beste been voor tijdens deze ‘ ‘battle of the bands’. Het concert belooft een mix van indiepop, rock ’n roll en moderne garagerock.

Waar: De Oosterpoort, Groningen

Wanneer: 27 december, aanvang 20.00 uur

Tickets: 14 euro

Leafs – Melkweg

De Almeerse rapper Leafs is slechts zeventien jaar, maar heeft nu al een muziekcarrière om trots op te zijn. Hij brak op vijftienjarige leeftijd door met zijn debuutsingle Race. Niet veel later tekende hij bij platenlabel Noahs Ark. Hij is daarmee de jongste artiest die het label ooit aan zich heeft verbonden. Aan energie geen gebrek: afgelopen zomer zette hij vrolijke, explosieve shows neer op Lowlands en WOO HAH!. Voor fans van Sven Alias en Yung Nnelg.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 27 december, aanvang 20.00 uur

Tickets: 15,90 euro

Jungle By Night – Doornroosje

Negen koppen vormen de Amsterdamse band Jungle By Night. Met een soepele mix van afrobeats, ethiobreaks, Turkse psych en cumbia en een arsenaal aan blazers en percussionisten heeft de band al heel wat internationale concertzalen en festivalpodia veroverd. Tijdens het concert kunnen fans materiaal verwachten van het nieuwste en tevens vijfde album Livingstone.

Waar: Doornroosje, Nijmegen

Wanneer: 29 december, aanvang 20.30 uur

Tickets: 17,50 euro

DeWolff – TivoliVredenburg

DeWolff is een psychedelische bluesrockband uit Limburg. De band, bestaande uit de broers Pablo en Luka van de Poel en Robin Piso, heeft zes albums op zijn naam staan en shows gespeeld op Pinkpop en Sziget. In Tivoli organiseert de Limburgse band DeWolfffest, met speciale gastoptredens van Akula Rythym Band en Americanalog. Voor liefhebbers van psychedelische rock en blues.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 29 december, aanvang 19.45 uur

Tickets: 21,25 euro

Jacqueline Govaert – TivoliVredenburg

Singer-songwriter Jacqueline Govaert begon haar carrière als frontvrouw van de Tilburgse band Krezip. De band scoorde hits met nummers als I Would Stay en Sweet Goodbyes en gaf in 2009 zijn laatste concert in de Heineken Music Hall. Ook solo heeft Govaert werk uitgebracht, zo bracht ze onlangs haar nieuwe album Lighthearted Years uit. Met haar theatertour Zo Zit Dat Dus Ook brengt ze een bezoek aan de Grote Zaal van TivoliVredenburg.

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Wanneer: 29 december, aanvang 20.15 uur

Tickets: 29,25 euro

Meer informatie

