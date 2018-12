We gaan er bijna zelf van huilen: Edwin Evers in tranen door prachtig en bijzonder afscheidslied

Het is een speciale week voor radiolegende Edwin Evers. Aanstaande vrijdag presenteert hij voor de állerlaatste keer (een extra lange versie van) zijn ochtendshow Evers Staat Op op Radio 538, waarna hij het radiomaken voorlopig even voor gezien houdt. Vanmorgen werd de dj verrast met een heel bijzonder afscheidslied, waarbij Edwin het niet droog kon houden.

Zakdoekje, anyone?

En eerlijk: bij het zien van de beelden en het horen van de muziek en Edwin’s reactie krijgen ook wij het een beetje moeilijk.

Het grootste geheim van Hilversum

Het team van de radiomaker liet samen met bekende vrienden het speciaal voor hem geschreven nummer horen tijdens Evers staat op. Het lied, op de melodie van We Are The World, is geschreven door Peter Heerschop en Edwin’s sidekicks Niels van Baarlen, Rick Romijn, Jelte van der Goot en nieuwslezer Henk Blok. Jeroen Rietbergen speelde samen met de Edwin Evers Band de muziek in. Samen met 44 bekende vrienden en collega’s doken zij in het diepste geheim de studio in.

Vrienden van de show

Het resultaat is het nummer De Vrienden van de Show, waarin onder anderen artiesten als Frans Bauer, Jeroen van der Boom, Glennis Grace, Gerard Joling, Guus Meeuwis, Trijntje Oosterhuis, Edsilia Rombley, Nick & Simon en Jan Smit te horen zijn. Het koor wordt aangevuld met vrienden Giel Beelen, Gerard Ekdom, John van den Heuvel, Humberto Tan, Luuk Ikink, Rob Stenders, Coen Swijnenberg, Sander Lantinga en Erik de Zwart.

‘Dit raakt me enorm’

Na het beluisteren van het lied en het kijken van de bijbehorende clip zit Evers met een gigantisch brok in zijn keel achter de microfoon. Snotterig en snikkend laat de dj, die vrijdag na 21 jaar afscheid neemt met een twaalf uur durende marathonuitzending, weten dit heel ‘gaaf’ te vinden. ‘Dit raakt me enorm. Echt, Jezus Christus. Ik vind dit heftig zeg hé. Ik wist helemaal van niks. Maar dankjewel jongens, echt te gek.’

Bekijk de clip én Evers’ reactie in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Radio 538 | Beeld: Still