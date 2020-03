We hoeven ons niet te vervelen: Popcorn Time is terug

In 2014 verscheen Popcorn Time voor het eerst op ons wereldwijde web. Je kunt het zien als de gratis versie van Netflix. Hartstikke illegaal natuurlijk en dus werd de dienst -meerdere keren- offline gehaald. Maar nu de wereld grotendeels kluizenaar is door het coronavirus keert het illegale platform terug. ‘Love in the Time of Corona Versie 0.4 is uit’, laat het bedrijf weten op Twitter.

Nog meer series

Daarmee lijken de makers te bedoelen dat ze Popcorn Time terugbrengen omdat we bijna allemaal aan huis gekluisterd zijn. De streamingdienst werkt met BitTorrent en je kunt er dus allerlei nieuwe series en films kijken. En da’s fijn natuurlijk omdat op Netflix niet alles te vinden is.

Stout

Legaal is het overigens niet. De dienst wordt al jarenlang tegengewerkt doordat de filmindustrie ze (en dat snappen we óók) juridisch probeert te bestrijden. In een aantal landen werd Popcorn Time geblokt, en als je gebruik maakte van de dienst kon je een boete krijgen. Dus wees gewaarschuwd, kijken is op eigen risico. Hier vind je de nieuwe versie van Popcorn Time.

Bron: Nu.nl | Beeld: Unsplash