We kid you not! Dit is waarom je nieuwe kleding altijd eerst moet wassen

Nieuwe kleding, keep ‘em coming ten tijden van sale (of liefdesverdriet). Heb je een toffe trui gescoord en wil je ‘m de volgende dag meteen aan naar je werk en lunchdate met de girls? Snappen we. Toch is het beter om je pas gekochte kleding eerst in de wasmachine te pleuren.

Bacteriën

Niet alleen in de kledingwinkel gaat de kleding door veel handen, maar ook al tijdens de productie en tijdens het transport. Iedereen die het aanraakt, laat zijn sporen na… Bedenk maar eens dat jouw nieuwe shirt misschien wel tientallen keren is gepast door anderen of hoe vaak-ie op de grond is gevallen. Je kunt nieuwe kleding dus het beste even in de wasmachine doen voordat je het aantrekt.

Chemische stoffen

Schimmel, rimpels, vlekken, kleurbescherming: om ervoor te zorgen dat kleding bij een verkoper afgeleverd wordt en er nog steeds tip-top uitziet, wordt het behandeld met veel chemicaliën. Meerdere testen hebben uitgewezen dat kleding uit China wel negenhonderd keer meer chemische stoffen bevat dan volgens de veiligheidslimiet toegestaan is. Daarbij: hoe meer een kledingstuk ruikt, hoe meer chemie erin zit!

Risico op huidirritatie

De chemische stoffen die op spiksplinternieuwe kleren zitten, zijn allesbehalve goed voor de huid. Zo kun je er volgens experts huidirritaties als uitslag en jeuk aan overhouden. Vooral de stof formaldehyde is een boosdoener, maar ook bepaalde kleurstoffen in de kleren kunnen voor irritaties zorgen.

Voortaan dus eerst de wasmachine laten draaien voor je die nieuwe top of broek aantrekt.

P.S. hoe vaak was je gedragen kleding eigenlijk?

Houd als regel dat kleding dat direct op de huid gedragen wordt, na elke dag gewassen moet worden

Was bh’s na vijf dagen dragen (dure lingerie van delicaat materiaal was je met de hand)

Spijkerbroeken was je na vier dagen dragen (tip: draai ze om en was ze binnenste buiten, zonder wasverzachter_

Nachtkleding na maximaal drie nachten, omdat tijdens het slapen je lichaam veel vocht afgeeft

Kleding als broeken, truien en jurken, die niet vlekkerig of bezweet zijn, kun je vaker dragen (wel effe uithangen)

Bron: MarieClaire.nl | Beeld: iStock