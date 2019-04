We kunnen er niet meer omheen: ook HEMA verkoopt fietsbroekjes als fashion-items

De echte fashionista had er vorig jaar al eentje in haar kledingkast hangen: biker shorts zijn helemaal hot – niet voor op de fiets, maar gewoon, voor in het dagelijks leven. Zelfs HEMA voegt het kledingstuk nu toe aan haar collectie.

Inderdaad, we hebben het over de loeistrakke fietsbroekjes tot net boven de knie, waar je voorheen – behalve op de racefiets – niet dood in gevonden wilde worden. De trend zou gestart zijn door niemand minder dan Kim Kardashian, die er al in 2016 mee werd gespot. Inmiddels zijn de broekjes op menig internationale catwalk – o.a. bij Chanel of Dior – gesignaleerd.

Mainstream

Waar je de comeback van de korte legging de afgelopen jaren nog met gemak hebt kunnen missen, zal ook jij deze zomer niet meer om de shorts heen kunnen. Alleen al het feit dat onze Hollandsche en doorgaans niet op de mode vooruitlopende HEMA de broekjes nu aan haar collectie toevoegt, zegt al genoeg. Dus wil je er deze zomer on trend bijlopen, dan schaf je nu een kek en vooral strak exemplaartje aan.

Lekker strak

Maar waar het broekje in de jaren ’90 nog vaak werd gecombineerd met een oversized T-shirt, lijkt het nu de bedoeling om de biker shorts geheel te laten zien. Durfals mogen dan ook gerust een strak shirt of crop top op dragen.

De exemplaren van HEMA zien er als volgt uit:

Koopje

De biker shorts liggen vanaf 20 mei in de HEMA-filialen en zijn er in de kleuren zwart, roze, wit en grijs. Je hoeft ervoor niet diep in de fietsbuidel te tasten: voor € 12,50 heb je er al een in de kast hangen. Koop je er twee, dan krijg je – zolang de voorraad strekt – zelfs een derde cadeau.

Het grote voordeel: last van schurende bovenbenen zal je niet meer hebben.

