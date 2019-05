We moeten het even kort hebben over de slang op het extravagante Magnum feest

Het is je vast niet ontgaan: deze week vond het jaarlijkse extravagante feestje van Magnum Nederland weer plaats. Ditmaal in het luxe Waldorf Astoria hotel, waar tout les influencers maar wat graag acte de présence gaven. Wat ook opviel: er was een slang aanwezig waarmee iedereen kon poseren voor een lekkere extravagante foto.

View this post on Instagram Magnum Event 2019 🐍🐍 A post shared by Davy Mitchell Reedijk (@davyreedijk) on May 9, 2019 at 12:39am PDT

Over die slang, wij zagen de link niet direct tussen ijsjes – een luxe hotel – en een slang. Gelukkig dachten meer mensen daar hetzelfde over, want het leverde dit grappige draadje op Twitter op:

Ik had er persoonlijk n statement uitgedaan in de trant van ‘Ah nu je het zegt is het wel weird ja, een wurgslang op een zuipfeest vol herrie, stress en fotogeile influencers, doen we maar niet meer!’ maar ok. En niks over dat die slang (helaas maar) één persoon gebeten heeft 🤒 https://t.co/obu6uApXgw — Carmen (@carmoede) 10 mei 2019

Met als reacties:

Ze hadden vast ook een aapje die in Britney-outfit ginto’s uitdeelde. Echt zó magnum. — Marloes de Haan (@marloes_dehaan) 10 mei 2019

De ironie om vegan ijs te verkopen met het inzetten van dierenleed (want mooi plaatje scoort lekker met de influencers’ hun instagram). ZO KROM. Niet dat het @MAGNUM_NL een zak uitmaakt. — Lieke Voermans (@liekev) 10 mei 2019

Ik wil echt weten wie er gebeten is! — Sharina (@Shrina010) 10 mei 2019

Vaderyayo

Maar dat is niet het enige dat we kwijt willen over de slang! Toen we gisteren een bericht schreven over Vaderyayo (Pepijn Lanen aka Faberyayo) moesten we daar natuurlijk toepasselijk beeld bij hebben. Dus doken wij de beeldbank in en wat zagen we daar?? Een foto uit 2017 van Pepijn, Coco en – wat sterk lijkt op – dezelfde slang. Huh, wie is hier nou de hele influencer? De slang? We’re lost.

Beeld: ANP, Instagram