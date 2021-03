‘Ik vertrek’ is er niets bij: deze prosecco-wijngaard met mega Italiaans landgoed is klaar voor een nieuwe bewoner. Het kost je slechts een luttele 11.5 miljoen euro, maar hé: dromen kan altijd, toch?

Even serieus: wie wil dit niet? Een historisch landgoed in het noordoosten van Italië in de provincie Pordenone. Op zich al een leuk beeld, maar als je dan hoort dat er zo’n twintig hectare grond om heen zit voor – hou je vast – prosecco. Be right back, even koffers inpakken.

400 ton druiven voor prosecco

Nog even over die prosecco wijngaard – alhoewel het leuk is dat er tien verschillende huizen, een zwembad, een gigantische tuin en paardenverblijven zijn, is dat toch waar het ons om gaat. In de wijngaard worden jaarlijks zo’n 400 ton (!) Glera druiven geproduceerd, waarvan het drankje wordt gemaakt. Proost! Of zoals de Italianen zeggen: Saluti.

In totaal gaat het om 100.000 vierkante meter. Een klein dorp, dus. Het draait dan ook om 30 slaapkamers en 29 badkamers. Iedere dag van de maand een ander mandje. Het lijkt ons wel wat.

Afhuren voor bruiloft

Wij zien onszelf al zitten. Drankje in de hand, zonnetje dat onder gaat, duik in het zwembad ter verkoeling. Zeker in deze tijd is een beetje wegdromen geen overbodige luxe. Voor wie geen 11.5 miljoen euro op de bankrekening heeft staan: je kunt het ook afhuren. Bijvoorbeeld voor een bruiloft. Laat die prosecco maar komen!

