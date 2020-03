We zijn allemaal een beetje Kratu

Bosbranden die hele continenten teisteren, een wereldwijde pandemie, de Noordelijke IJszee die chlamydia heeft… Ja, je zou kunnen stellen dat het universum ons, de mensheid, momenteel erg op de proef stelt. En om door deze chaotische tijden te navigeren is het waarschijnlijk verstandig om een duidelijk, strategisch plan op te stellen. Je kasten vullen met bonen in blik, sociale situaties vermijden, jezelf opsluiten in een klinische overall á la Naomi Campbell. Maar neen, daar staan we liever niet te lang bij stil.

En als je toch het gevoel hebt dat je je een weg moet banen door willekeurige obstakels en hier en daar doelloos rond rent… Zonder echte reden, behalve dat mensen tegen je schreeuwen dat je íets moet doen (bijv. in je elleboog moet niezen en schoentjetik in plaats van handen schudden), troost je dan: je bent niet de enige. Kratu is bij je.

Kratu

Wie Kratu is, vraag je? Liefhebbers van hondenshows zullen het vast weten. Kratu is namelijk de ongekroonde ster van Crufts, de grootste hondenshow ter wereld. Kratu is dus een hond, die al drie jaar op rij meedoet aan de behendigheidswedstrijd van Crufts, en al drie jaar lang er helemaal niets van bakt. Afgelopen vrijdag mocht hij een nieuwe poging wagen, die opnieuw faliekant mislukte. Maar dat maakt niet uit. Zolang Kratu het maar naar zijn zin heeft – geldt dat niet ook voor ons?

Zoals je in de video hieronder kunt zien, zie je dat Kratu er nogal een eigen interpretatie van de oefeningen op na hield. Hij paradeert niet behendig door de tunnel, maar ziet het als een uitgelezen kans om kiekeboe te spelen. Ook springt hij niet over de hindernis, maar besluit hij de bovenste horde in zijn bek mee te nemen. Zo zie je maar weer: Kratu trekt zich niets aan van de obstakels op zijn route, noch van wat zijn omgeving van hem verwacht. Kratu doet gewoon wat voor hem goed voelt.

Tekst gaat verder onder video.

‘Ik had echt geen idee wat hij zou gaan doen,’ becommentarieerde Tess Eagle Swan, het baasje van Kratu, ‘maar ik ben blij dat hij er zoveel plezier aan beleefde,’ aan CTV News.

Lol hebben en je best doen, de essentie van Kratu.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: The Cut | Beeld: still